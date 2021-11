SONDAGE royal : le prince Charles devrait-il assumer davantage de fonctions alors que la reine se remet d’une alerte sanitaire ? | Royale | Nouvelles

Quelques heures seulement avant le Festival national du souvenir dimanche, la reine a été contrainte d’annuler sa présence en raison d’une entorse au dos. Ce n’était que la septième fois, depuis le couronnement de la reine Elizabeth en 1953, qu’elle manque un service du dimanche du Souvenir.

—————–

La nouvelle est arrivée après que la mauvaise santé de Sa Majesté l’a amenée à annuler une série d’engagements officiels depuis le 20 octobre, il y a près de quatre semaines.

L’expert royal Jennie Bond a déclaré à la BBC que les plans concernant le jubilé de platine de la reine étaient examinés de près à la suite des récents problèmes de santé du monarque.

Elle a déclaré: « La priorité doit être évidemment la santé et la sécurité de la reine.

« Je pense que ce que nous voyons maintenant est une transition progressive des responsabilités de la reine au prince Charles, au prince William et à d’autres membres supérieurs de la famille royale.

« Ils assument plus de responsabilités et seront donc au premier plan des célébrations et la reine apparaîtra ici et là pour les grands jours eux-mêmes. »

Mme Bond a souligné que des technologies telles que les appels vidéo permettront à la reine de poursuivre ses fonctions, en travaillant plus confortablement à domicile.

LIRE LA SUITE: Harry et Meghan pourraient faire une deuxième « interview complémentaire » avec Oprah

En raison de problèmes de santé, la reine n’a pas pu se rendre à Glasgow pour s’adresser aux délégués du monde entier à la COP26, mais a plutôt pris la parole dans un message vidéo.

Le prince Charles a cependant prononcé un discours puissant sur scène lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26.

Il a déclaré : « Mesdames et Messieurs, mon appel aujourd’hui est que les pays s’unissent pour créer un environnement permettant à chaque secteur de l’industrie de prendre les mesures nécessaires. »

Dans le discours vidéo de la reine, elle a déclaré qu’elle « ne pouvait pas être plus fière » de son fils, le prince Charles, pour les 40 ans d’activisme climatique qu’il a menés.

Mais rien n’indique de la part de la Royal Firm que la reine ait l’intention de transmettre toutes ses fonctions royales à son fils de 73 ans.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

À la suite de problèmes de santé et après le décès de son prince Philip bien-aimé, la reine a persévéré et les initiés royaux disent que les appels à sa retraite sont «condescendants».

Le journaliste et expert royal, Dickie Arbiter, a déclaré: « Quiconque décide de dire à la reine » Vous devez prendre du recul, vous ne pouvez plus régner « est vraiment en train de se battre avec le feu. »

L’historien royal Hugo Vickers a insisté plus tôt cette année sur le fait que la reine ne prendra jamais sa retraite et ne se retirera certainement pas de ses fonctions royales avant le jubilé de platine en 2022, célébrant la 70e année du règne de la reine Elizabeth.

Il a déclaré: « L’une des principales raisons pour lesquelles la reine n’abdiquera absolument pas est contrairement aux autres monarques européens, elle est une reine ointe, et si vous êtes une reine ointe, vous n’abdiquez pas.

« Il serait complètement illogique d’abdiquer juste avant cet anniversaire extraordinaire, c’est une merveilleuse occasion de célébrer, et j’espère qu’elle se sentira à la hauteur. »

A NE PAS MANQUER : La reine fera face à une étape déchirante sans le prince Philip

La reine a terminé 136 engagements en 2020, ce qui représente une diminution par rapport aux 293 engagements auxquels elle a assisté en 2018 – est-il maintenant temps de réduire davantage son emploi du temps? Donnez votre avis dans la section commentaires.

Jusqu’à présent cette année, le prince Charles et la princesse Anne ont accompli plus de 100 engagements chacun, à une époque où le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew se sont tous retirés de leurs fonctions royales.

Le prince William et Kate sont également intervenus en organisant les Earthshot Awards et en plaçant l’environnement, les jeunes et les forces armées en tête de leur agenda.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici : /newsletter-preference-centre