SONDAGE Royal : Le prince Charles ou la princesse Anne sont-ils les rois les plus travailleurs ? VOTEZ ICI | Royale | Nouvelles

Fille unique de la reine Elizabeth II, la princesse Anne est la marraine de plus de 300 organisations caritatives et a même participé aux Jeux olympiques à cheval, représentant la Grande-Bretagne. Elle a déjà été citée comme ayant déclaré: “Quand je m’approche d’un saut d’eau, avec des dizaines de photographes attendant que je tombe, et des centaines de spectateurs se demandant ce qui va se passer ensuite, le cheval est à peu près le seul qui ne ‘ Je ne sais pas que je suis royal.

La princesse est également une représentante britannique au Comité international olympique et a été membre du comité d’organisation de Londres pour les Jeux olympiques de 2012.

Mais son temps sous les projecteurs royaux a commencé bien avant, lorsque la princesse a assisté à ses premiers engagements publics royaux en 1969 à 18 ans, juste après avoir quitté l’école avec 6 GCE-O-Levels et deux A-Levels.

Elle a inauguré un centre éducatif dans le Shropshire et a fait sa première nomination royale à l’étranger lorsqu’elle a voyagé avec ses parents en Autriche la même année.

Lorsqu’elle a épousé le capitaine Mark Phillips en 1973, environ 500 millions de personnes dans le monde ont regardé l’émission et on estime que le mariage a injecté des milliards dans l’économie britannique.

Son deuxième mari, Timothy Laurence, était capitaine de la Royal Navy et la princesse Anne était le commandant en chef du Women’s Royal Naval Service depuis 1974, mais ils se sont en fait rencontrés lorsque M. Laurence a servi de sécurité à la reine.

Depuis 1970, à 20 ans, elle est présidente de “Save the Children”, qui a été la première grande organisation caritative avec laquelle elle s’est étroitement impliquée, et a effectué son premier voyage au Kenya avec l’organisation en 1971.

En 1991, elle a fondé sa propre association caritative “The Princess Royal Trust for Carers” qui est un réseau de 144 centres de soins, auxquels la princesse se rend souvent et est activement impliquée dans la prise de décision des organisations.

Un an auparavant, en 1990, elle est devenue le premier membre de la famille royale à effectuer une visite officielle en Union soviétique en tant qu’invitée du gouvernement et a volé partout dans le monde pour représenter la famille royale.

Le 5 février 1987, la princesse Anne est également devenue le premier membre de la famille royale à participer à un quiz télévisé lorsqu’elle a participé à l’émission A Question of Sport de la BBC, et 16 ans plus tôt, en 1971, elle a remporté le BBC Sports Prix ​​de la personnalité de l’année.

Passionnée depuis toujours par l’industrie des médias, la princesse Anne a été présidente des BAFTA Awards de 1972 à 2000.

Son Altesse Royale n’a jamais peur de relever un défi, et remarquablement, elle est le premier membre de la famille royale à avoir un permis poids lourds, et a dit un jour : « Ce que je ferais le mieux, c’est d’être un chauffeur de camion longue distance. . “

La princesse a occupé le poste de chancelière à l’Université d’Édimbourg, à l’Université de Londres, à l’Université Harper Adams, à l’Université des Highlands et des îles, ainsi que comme haut-commissaire de Sa Majesté à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Elle est également passionnée par l’inspiration des jeunes et a travaillé comme commandante en chef des cadets de l’Ambulance Saint-Jean.

Pendant la pandémie de COVID en mai 2020, la princesse royale a visité un site de test mobile exploité par un régiment militaire, dont elle est le colonel en chef.

Mais la princesse a un côté espiègle.

En 2001, elle a plaidé coupable d’avoir conduit sa voiture à 93 mph dans une zone de 70 mph et a été accusée de 400 £.

Un an plus tard, la princesse Anne a également été poursuivie en vertu de la loi sur les chiens dangereux et condamnée à une amende de 500 £ lorsque son chien Dotty a mordu deux enfants, ce qui les a laissés à l’hôpital.

Les deux membres de la famille royale sont décorés de nombreux prix de la Marine et de la RAF. (Image : .)

Entre 2016 et 2019, âgée de 66 à 69 ans, la princesse royale a effectué un total de 1 945 engagements et a effectué plus de 480 visites officielles à l’étranger au cours de sa vie.

Elle est fière de tout son travail et a donné sa vie au service de la nation britannique, mais tient à sa vie privée et a régulièrement réprimandé les paparazzi.

Elle a dit un jour : « Vous êtes une peste, de par la nature même de cet appareil photo dans votre main. »

Le prince Charles et la princesse Anne dans une réserve animalière au Kenya, 1971 (Image : .)

Le prince Charles a également eu une carrière extrêmement longue et laborieuse.

À 22 ans, en 1970, il a pris son siège à la Chambre des Lords, et un an plus tard a commencé à s’entraîner avec la Royal Air Force pour devenir pilote de jet.

En 1974, le Prince obtient son diplôme de pilote d’hélicoptère et sert comme lieutenant d’aviation sur le HMS Hermes.

Deux ans plus tard, il prend le commandement du chasseur de mines côtier HMS Bronington pour ses neuf derniers mois dans la Marine.

Son Altesse Royale est actuellement amiral de la flotte, maréchal du Royaume-Uni et maréchal de la Royal Air Force.

Deux ans après son mariage avec la princesse Diana en 1981, le couple s’est lancé dans une tournée royale bien remplie de six semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande avec leur fils William, 10 mois, et, avec sa femme, a retrouvé un sens renouvelé de l’adoration mondiale. pour la famille royale.

Le prince Charles a lui-même fondé 18 œuvres caritatives, et une 19e constitue le groupe nommé « The Prince’s Charities ».

Les organisations caritatives forment la plus grande entreprise caritative multi-causes au Royaume-Uni et travaillent collectivement dans 38 pays.

Ensemble, ils lèvent environ 150 millions de livres sterling chaque année.

Les organismes de bienfaisance mis en place par le prince de Galles comprennent Mosaic, une campagne de mentorat pour les jeunes musulmans, The Prince’s Rainforest Project, pour protéger les forêts tropicales, le Pakistan Recovery Fund, pour soutenir la reprise après les inondations de 2010, l’association caritative Youth Business Scotland, The Prince’s Foundation pour les enfants et les arts, et bien d’autres.

Diana et Charles accueillis par des fans en adoration à la Yandina Ginger Factory, Queensland 1983 (Image: .)

Depuis 2014, en seulement sept ans, le prince a effectué environ 90 visites à l’étranger représentant la Grande-Bretagne.

En plus de tout le travail caritatif et de ses rôles dans les forces armées, la principale responsabilité du prince de Galles, en tant qu’héritier du trône, est de soutenir la reine quoi qu’il arrive.

Lors des célébrations du jubilé de diamant en 2012, devant une foule de milliers de personnes et une audience mondiale de la télévision, le prince a déclaré à sa mère, Sa Majesté la reine : « J’avais trois ans lorsque mon grand-père George VI est décédé et soudainement, de façon inattendue, vous et la vie de mon père a été irrévocablement changée alors que vous n’aviez que 26 ans.

“En tant que nation, c’est notre opportunité de vous remercier, vous et mon père, d’avoir toujours été là pour nous.

“Pour nous avoir inspirés par votre devoir et votre service désintéressés et pour nous avoir rendus fiers d’être britanniques.”

Alors, qui pensez-vous est le royal qui travaille le plus dur, Anne ou Charles?