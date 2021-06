SONDAGE Royal : Le prince Harry devrait-il être impliqué dans les célébrations du jubilé de la reine ? | Royale | Nouvelles

La reine célébrera son jubilé de platine l’année prochaine, avec un week-end férié de quatre jours prévu en juin pour marquer cette occasion capitale. Le prince Harry prévoit de retourner au Royaume-Uni pour célébrer l’événement avec sa famille et son épouse Meghan Markle pourrait le rejoindre pour le voyage. Mais la visite pourrait s’avérer une rencontre délicate pour la famille royale, après la récente série de réclamations explosives du couple.

Un initié a déclaré au Sun que les retrouvailles pourraient causer un “nouveau mal de tête” à la famille royale.

Ils ont dit : « Harry veut être là.

“Cela provoque déjà un mal de tête et va être très gênant.

« Où seront-ils positionnés s’ils se présentent ? A quels événements peuvent-ils assister ?

« Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ? »

L’occasion capitale sera marquée par un défilé aérien de la RAF, surveillé par la reine et d’autres membres de la famille royale depuis le balcon du palais de Buckingham.

Dans le passé, Meghan et Harry faisaient partie des membres de la famille royale qui se tenaient sur le balcon pour regarder les avions voler dans les airs.

Mais comme le couple a démissionné en tant que membres de la famille royale, on ne sait pas s’ils seront invités à se tenir aux côtés d’autres membres du cabinet – ou à participer à l’une des autres célébrations attendues.

JUST IN: Le « surnom secret » du prince Charles pour Meghan laisse échapper sa véritable opinion

Les célébrations du Jubilé auront lieu du 2 au 5 juin 2022.

Il sera marqué par 1 400 soldats en parade, 200 chevaux et un concert étoilé appelé Platinum Party au Palais.

Un service d’action de grâce aura lieu à la cathédrale Saint-Paul.

Un spectacle spécial aura lieu dans les rues autour de Buckingham Palace le dimanche, mettant en vedette plus de 5 000 personnes et combinant arts de la rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costume.

Les célébrations marqueront la première fois qu’un monarque britannique atteint 70 ans sur le trône.

La reine est déjà le monarque au règne le plus ancien, remportant ce titre en 2015.

Elle accède au trône le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans.