SONDAGE Royal : L’interview d’Oprah du prince Harry et Meghan Markle aurait-elle dû gagner un Emmy ? VOTER | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry sont apparus sur Oprah pour une interview révélatrice qui a secoué la famille royale en mars 2021. L’interview a été nominée dans la catégorie Meilleure série non-fiction hébergée aux Emmys Awards, qui récompense l’excellence de la télévision américaine.

Le programme n’a cependant pas remporté le gong lors de la cérémonie de dimanche, mais la série CNN de Stanley Tucci “Searching for Italy” a coiffé l’interview royale d’Oprah pour le titre.

Ailleurs dans la catégorie, des artistes comme My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman et United Shades Of America With W. Kamau Bell étaient également en lice pour cette distinction.

Express.co.uk demande aux lecteurs leur avis sur la question de savoir si vous pensez ou non que l’interview aurait dû gagner le gong, après que le couple a parlé avec une franchise révélatrice et a livré des accusations et des réprimandes à couper le souffle contre la monarchie.

L’interview, diffusée plus tôt cette année, a été regardée par près de 50 millions de personnes dans le monde au cours des trois premiers jours, selon le diffuseur CBS.

L’interview télévisée a marqué la première apparition télévisée du duc et de la duchesse de Sussex à la suite des événements de Megxit l’année précédente, qui les ont vus s’éloigner de leurs fonctions royales et déménager aux États-Unis.

La conversation ouverte très attendue entre Oprah, le prince Harry et Meghan a permis au couple de partager leur version de l’histoire de la vie dans la famille royale.

Au cours de l’émission télévisée spéciale de deux heures, les Sussex ont fait des déclarations explosives et potentiellement dommageables pour la famille royale.

Le couple a parlé ouvertement de leurs relations avec d’autres membres de la famille royale, du racisme auquel ils ont été confrontés et de la souffrance de leur santé mentale au sein de The Firm.

LIRE LA SUITE: L’interview d’Oprah de Harry et Meghan perd aux Emmys

La duchesse de Sussex a également parlé franchement de ses problèmes de santé mentale pendant son mandat en tant que royal senior, et a affirmé qu’elle était sur le point de se suicider mais qu’on lui a refusé de l’aide.

Au cours de l’entretien, elle a déclaré que sa santé mentale était si mauvaise qu’elle “ne voulait plus être en vie”.

Elle a déclaré: “Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide, j’ai dit que je n’avais jamais ressenti ça auparavant et que je devais aller quelque part, et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce serait ‘ t être bon pour l’institution.”

Ailleurs, des accusations ont également été portées selon lesquelles une rupture se formait entre le prince Harry et son père, le prince Charles.

Après s’être retiré de la famille royale, Harry a déclaré que Charles “avait cessé de prendre mes appels”, et le couple a déclaré qu’un “manque de soutien et de compréhension” était la raison la plus simple pour laquelle ils se sont éloignés des fonctions royales.

Dans une déclaration à la suite de l’interview, Buckingham Palace a déclaré: « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

« Les questions soulevées, notamment celle de race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »

Pensez-vous que l’interview explosive aurait dû remporter le gong aux Emmy Awards plus tôt cette semaine? Votez pour ou contre dans notre sondage exclusif et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires.