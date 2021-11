SONDAGE Royal : Meghan et Harry devraient-ils revenir au Royaume-Uni pour Noël ? | Royale | Nouvelles

Les Sussex ont été exhortés à ne pas retourner en Grande-Bretagne pour Noël cette année, même si ce serait une première pour leurs enfants – Archie et Lilibet. L’année dernière, la famille a passé les vacances aux États-Unis et en 2019, ils ont choisi de célébrer la saison de Noël avec la mère de Meghan, Doria, au Canada juste un mois avant d’annoncer leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

À l’époque, un porte-parole royal a déclaré que le couple avait « le soutien de Sa Majesté la reine » pour passer Noël loin de Sandringham – où la famille royale se réunit habituellement pour profiter de cette journée spéciale.

En raison de la mauvaise santé récente de la reine et de la perte de son mari, le prince Philip, il n’est pas certain qu’elle fasse le trajet de trois heures jusqu’à Sandringham à Norfolk cette année ou qu’elle reste au palais de Buckingham.

Lorsque la reine a passé une nuit à l’hôpital fin octobre, le duc de Sussex serait passé en « mode panique » et aurait hâte de la revoir bientôt.

Mais les Sussex ont été exhortés par les fans sur les réseaux sociaux à rester à l’écart de « l’île grise » ce Noël.

Le compte de fan Twitter Meghan Daily a ouvert un débat pour ses près de 4 000 abonnés, écrivant: « Je ne vois pas H & M avec les enfants aller sur l’île grise pour Noël.

« Meghan et les enfants ne sont pas en sécurité dans cette île de puisard. »

Les autres fans ont rapidement rejoint la conversation.

Kaheina a déclaré : « Pour moi, ce n’est même pas une option !

« Meghan et ses enfants ne seront jamais en sécurité et cela pendant un certain temps à Shutter Island! »

Julie a ajouté : « Il n’y a rien de pire que de s’asseoir à côté de vos beaux-parents en train de dîner de Noël en sachant qu’ils ne veulent pas de vous là-bas.

« Je préférerais rester à la maison avec un repas au micro-ondes que de me soumettre à tout ce ****. »

Les spéculations sur les projets de Noël des couples surviennent alors que le prince Charles aurait l’intention de revenir de sa tournée au Moyen-Orient avec de l’eau bénite du Jourdain pour un baptême.

Rustom Mkhjian, directeur général du site du baptême en Jordanie, a confirmé que la famille royale avait demandé l’eau bénite.

Il a déclaré au Daily Mail : « Cette fois, les gens de l’ambassade ont demandé quelques dizaines [bottles] d’eau bénite et nous leur en avons fourni cinq douzaines, six douzaines avant ce voyage.

« Je ne voulais pas demander mais ils ont dit que nous voulions que les enfants soient baptisés plus tard. »

La nouvelle a amené les fans à croire que Lilibet sera baptisée au Royaume-Uni au cours de la période de Noël, si la visite festive des Sussex est confirmée.

