Meghan et Harry ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec le site de streaming musical et ont publié un épisode autonome à Noël dernier. Le Holiday Special a présenté des anecdotes personnelles d’un certain nombre d’invités de premier plan, dont Sir Elton John, James Cordon et Naomi Osaka.

Leur fils Archie a également fait une apparition surprise à la fin de l’épisode de 34 minutes.

Mais, les débuts audio de Meghan et Harry ont laissé beaucoup de gens déçus, y compris le commentateur royal Richard Fitzwilliams, qui l’a qualifié de “simple”.

L’expert royal a également affirmé que le couple utilisait un “langage éveillé” et a déclaré qu’il ne visait pas un public britannique.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Je pense que ce qu’ils feront pour Spotify seront des interviews approfondies.

“Le premier épisode n’était pas sophistiqué et je n’y ai rien pensé.

“C’est très bien de parler d’amour conquérant tout, ou des mots à cet effet.

“C’était en langage éveillé et il ne visait pas le marché britannique.”

M. Fitzwilliams a également noté l’énorme portée mondiale du duc et de la duchesse, mais a suggéré qu’ils avaient peut-être sous-vendu leurs capacités.

Il a ajouté: “Cela visait l’Amérique et l’attrait international certain qu’ils ont.

« Cet attrait est énorme, ainsi que le potentiel de son utilisation.

“Mais je ne pensais pas que le podcast était digne de leurs talents. Ils n’avaient pas d’interviews.”

L’accord de podcast avec Spotify est créé en partenariat avec Archewell audio – une branche de la fondation caritative de Meghan et Harry.

Spotify affirme que le programme vise à produire un contenu qui « élève et divertit le public du monde entier et présente des perspectives et des voix diverses ».

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: offre amère pour bloquer le nouvel accord commercial du Royaume-Uni de 20 milliards de livres sterling avec la Norvège

“Nous étions curieux d’entendre à quoi ils réfléchissaient lorsqu’ils avaient un moment pour eux-mêmes, sans naviguer dans la danse parfois maladroite d’un chat vidéo, ce qui signifie que personne n’a à dire:” Attendez, vous êtes en sourdine “, fini et encore, ce qui est probablement l’une des phrases déterminantes de 2020.”

À la fin du podcast, leur fils Archie a fait une apparition au micro, Harry disant à son fils: “Vous pouvez y parler.”

Meghan demande alors au petit tot “est-ce que c’est amusant ?”, auquel il répond “amusant !”.