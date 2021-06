SONDAGE Royal : Souhaitez-vous que Meghan et Harry retournent au Royaume-Uni pour le baptême de Lilibet ? | Royale | Nouvelles

Vendredi dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli une petite fille, nommée Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor en l’honneur de la reine et de la défunte princesse de Galles. La duchesse a donné naissance au bébé à Santa Barbara, en Californie, et il semble donc probable que le couple décidera de baptiser l’enfant aux États-Unis. Cependant, un expert royal a exhorté les Sussex à revenir au Royaume-Uni et à organiser un baptême avec le reste de la famille royale.

Ian Lloyd a déclaré qu’une telle décision aiderait à réparer les ponts et donnerait à la famille de Harry une chance de passer du temps avec le nouvel ajout.

L’expert royal a déclaré à Palace Confidential sur Mail +: “L’une des choses que nous devons attendre et voir est de savoir si le petit Lilibet est baptisé dans ce pays étant donné l’horreur des Sussex des événements de grande envergure.

“Ils pourraient vouloir que ce soit un événement discret avec les Clooneys et Oprah en Amérique.

“Mais s’ils décident de venir ici et de baptiser le bébé, nous aurons une photo si nous n’avons pas encore vu le bébé.

“Ce serait bien que la reine la rencontre, bien que cela soit documenté et bien sûr, le bébé pourrait porter les robes de baptême royales.

“Ce serait une manière diplomatique et agréable de construire des ponts pour réunir toute la famille pour célébrer l’arrivée de Lilibet.”

Mais qu’en pensez-vous, Meghan et Harry devraient-ils célébrer le baptême au Royaume-Uni ?

Jusqu’à présent, le couple n’a pas encore divulgué de détails sur un futur baptême.

JUST IN: Meghan Markle et le prince Harry invités à revenir pour le baptême de Lilibet

Comme le baptême d’Archie était une affaire privée, celui de Lilibet emboîtera probablement le pas.

En conséquence, il est peu probable que Meghan et Harry annoncent qui sont les parrains et marraines de l’enfant.

Ne pas annoncer les noms est une rupture marquée avec la tradition royale, car les parents royaux divulguent généralement publiquement les parrains et marraines de leurs enfants.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé les parrains et marraines de leurs trois enfants.

Dimanche dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la nouvelle que Meghan avait donné naissance à une fille pesant 7 livres 11 onces.

Fournissant une brève explication du choix de ses noms, le communiqué indique également : “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa bien-aimée décédée. grand-mère, la princesse de Galles.”