SONDAGE Royal : William et Harry devraient-ils enfin résoudre la querelle lors de l’événement Diana ? VOTER | Royale | Nouvelles

Votez dans notre sondage pour savoir si le duc de Cambridge et le duc de Sussex devraient mettre la querelle derrière eux pour l’événement en l’honneur de leur défunte mère. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires.

Notre sondage intervient alors que William et Harry se réuniront en public pour la deuxième fois seulement depuis Megxit pour le dévoilement de la statue au palais de Kensington le 1er juillet.

L’événement aura lieu dans le Sunken Garden du palais à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Mais beaucoup d’attention a été portée sur les frères qui ont été au centre d’une rupture en cours.

Harry, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales l’année dernière, est retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis Megxit pour les funérailles du prince Philip en avril.

Son voyage a eu lieu des semaines après l’interview controversée de Meghan et Oprah Winfrey, qui les a vus faire une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale.

Et Harry a fait d’autres commentaires explosifs sur sa famille en mai dans une apparition en podcast et sur sa série documentaire Apple TV.

On a demandé au biographe royal respecté Robert Lacey si les frères et sœurs allaient réparer leur rupture lors d’une interview sur Good Morning Britain plus tôt cette semaine.

M. Lacey a déclaré: “Je pense que nous le ferons, nous avons quelque chose à venir le 1er juillet.

“Parce que sinon s’ils apparaissent juste ensemble en public devant la statue et qu’il n’y a rien de plus, je pense que nous conclurons à juste titre qu’il s’agit d’un geste superficiel.”

Harry a été aperçu en train d’arriver à l’aéroport international de Los Angeles jeudi soir pour son vol vers la Grande-Bretagne.

Il devrait rester dans son ancienne maison de Windsor, Frogmore Cottage, à lui et à Meghan.

Les frères auraient été contraints de réduire le dévoilement de la statue en raison des règles de Covid.

Les frères et sœurs et la famille Spencer feront partie d’une poignée d’invités à l’événement, selon le Daily Mail.

Ils avaient prévu d’inviter plus de 100 amis, anciens membres du personnel et partisans de Diana à la cérémonie.