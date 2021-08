Sondage : Samsung Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3 ?

Eric Zeman / Autorité Android

Deux nouveaux téléphones pliables Samsung parcourent le marché aujourd’hui. Le Galaxy Z Fold 3 affine les atouts de son prédécesseur et apporte encore plus de fonctionnalités à la fête. Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, condense la formule pliable en un emballage plus accessible. Les deux téléphones sont assez attrayants sur le papier, mais si vous deviez en acheter un, lequel choisiriez-vous ?

Il y a plusieurs raisons d’opter pour le Galaxy Z Fold 3. Il prend pour la première fois en charge le stylet S Pen sur un Samsung pliable. Une nouvelle caméra sous-écran et une coque plus durable avec résistance à l’eau sont également disponibles. Si vous recherchez un appareil avec un grand écran, c’est le téléphone à acheter. Cela dit, le Galaxy Z Fold 3 est peut-être encore trop grand pour certains. Et à 1 799 $, cela reste un investissement massif pour un smartphone.

Le Galaxy Z Flip 3 est le plus attrayant des deux pour les petits budgets. Il commence à 999 $ et résout de nombreux problèmes de son prédécesseur. Il comprend une coque plus résistante, un écran interne plus durable et un écran externe plus utile. Le Z Flip 3 se replie également dans un emballage plus petit. Mais, encore une fois, cette conception est-elle la meilleure utilisation de la technologie pliable ? Et le Galaxy Z Flip 3 vaut-il vraiment les 999 $ dépensés par rapport à un produit phare traditionnel et rigide ?

Premières impressions: Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 — Des pliables pour tous

Nous vous laisserons avec cette énigme. Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et assurez-vous de laisser votre opinion sur les deux téléphones ci-dessous.