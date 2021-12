Sondage : Souffrez-vous de douleurs chroniques dues à l’utilisation du téléphone ?

David Imel / Autorité Android

Les téléphones sont addictifs. Que vous soyez un joueur, un utilisateur de médias sociaux ou un observateur de YouTube, nous avons tous quelque chose qui garde nos yeux sur nos téléphones plus longtemps que nous ne le souhaiterions.

Vous avez probablement subi un type de blessure accidentelle à cause de votre smartphone : vous avez laissé tomber votre téléphone sur votre visage au lit, vous l’avez fait tomber sur un orteil, vos bras s’engourdissent à force de le tenir trop longtemps ou l’une des nombreuses autres blessures mineures que vous pourriez subir.

Certaines personnes, malheureusement, développent des problèmes chroniques en raison de trop de temps passé au téléphone. Ceux-ci incluent le « cou du texte », qui est causé par le fait que votre tête est penchée vers le bas pendant une période prolongée et entraîne souvent des douleurs cervicales inévitables. Ceux qui passent beaucoup de temps dans la position voûtée peuvent également développer un bossu qui ne disparaît pas immédiatement.

Certains subissent même des dommages auditifs ou une perte auditive dans les hautes fréquences. Une étude montre que l’utilisation de votre téléphone pendant plus de 60 minutes par jour peut entraîner l’incapacité d’entendre les fréquences comprises entre 2 000 et 8 000 Hz, ce qui peut nuire à la capacité de comprendre la parole et d’entendre les consonnes.

Vous souffrez de douleurs chroniques dues à l’utilisation du téléphone ?

22 voix

Douleur à l’épaule ou au cou

23%

Bossu

0%

Yeux fatigués

23%

Perte auditive

5%

Problèmes de mains et de poignets

18%

Non, je ne souffre d’aucune douleur chronique due à l’utilisation du téléphone.

32%

Autre (précisez dans les commentaires)

0%

Il existe de nombreux autres problèmes potentiels causés par les smartphones. Nous n’essaierons pas de tous les énumérer ici, mais nous aimerions savoir si vous avez ressenti l’un des symptômes chroniques répertoriés dans notre sondage. Cou de texte ? Bossu? Perte auditive? Votez dans le sondage et assurez-vous de sonner dans les commentaires si vous avez quelque chose à ajouter.

commentaires