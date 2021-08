Sondage : Sur la base des rumeurs jusqu’à présent, envisagez-vous d’acheter l’iPhone 13 ?

Dans environ un mois, Apple devrait dévoiler l’iPhone 13, sa nouvelle génération de téléphones portables. D’après les rumeurs jusqu’à présent, êtes-vous enthousiasmé par le nouvel iPhone ? Prévoyez-vous de mettre à niveau cette année?

Bien que le prochain iPhone soit appelé 13, le téléphone de cette année sera plus une « évolution » qu’une « révolution ». Avec des bords plats, un rapport suggère que l’appareil comportera un «noir mat raffiné» pour les rendre plus adhérents. Les bosses de la caméra devraient également s’agrandir cette année pour permettre certaines améliorations notables du matériel de la caméra.

Selon les rumeurs, Apple sortirait quatre nouveaux iPhones des mêmes tailles que l’année dernière mais avec une encoche plus petite et des modèles Pro dotés de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Bloomberg a récemment rapporté que l’iPhone 13 Pro comportera probablement un affichage permanent, similaire à l’Apple Watch Series 5. D’autres rapports ont expliqué que l’affichage permanent comportera une horloge et un widget de batterie toujours visibles. Il y aurait également une « zone de notification » qui s’allumera lorsqu’une nouvelle notification sera reçue.

À propos de l’appareil photo de l’iPhone, Apple devrait conserver le scanner LiDAR exclusif à la gamme Pro. En parlant d’eux, les rumeurs disent que les deux modèles Pro ajoutent les mêmes fonctionnalités qui étaient exclusives à l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière, qui incluraient l’objectif large avec stabilisation par déplacement du capteur.

Les rumeurs suggèrent également qu’Apple introduira une nouvelle option de stockage de 1 To, mmWave 5G dans plus de pays, des batteries plus grandes et, bien sûr, une puce A15 plus économe en énergie.

Tout cela vous suffira-t-il pour mettre à niveau l’iPhone 13 de cette année ? Si oui, quel modèle comptez-vous acheter ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

