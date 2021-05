SONDAGE sur la famille royale : Harry devrait-il se porter volontaire pour abandonner ses titres à la suite d’une pétition ? | Royale | Nouvelles

Prince Harry : Impact du documentaire discuté par les experts

L’auteur et commentatrice royale Lady Colin Campbell a lancé la pétition en ligne dans laquelle elle invitait le duc de Sussex à renoncer à ses titres royaux. Cette décision, a-t-elle soutenu dans la description de la pétition, laisserait le prince Harry libre de « les contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal ».

La description de la pétition lancée sur Change.org disait également : « En tant que citoyen purement privé, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses convictions personnelles, comme c’est le droit de tous les citoyens privés, sans le possibilité conséquente d’endommager l’institution de la monarchie ou les relations entre les puissances amies, et sera libre d’exprimer des croyances, aussi répréhensibles soient-elles, sans les retombées qui sont par ailleurs inévitables tant qu’il possède le statut royal.

En renonçant à ses titres au lieu d’en être dépouillé, le duc de Sussex serait également crédité d’avoir placé “les intérêts nationaux et internationaux au-dessus des siens”, a poursuivi la description.

Il disait : « Son invitation au Souverain, étant de son propre gré, résoudra des conflits qui seraient autrement inévitables, et lui permettra d’avoir le mérite d’avoir placé les intérêts nationaux et internationaux avant les siens, personnels, dans le processus qui lui a valu un respect dont il ne bénéficierait pas autrement. »

Cette pétition a été lancée il y a deux semaines et a recueilli des dizaines de milliers de signatures.

Le 31 mai à 14h30, elle comptait plus de 33 500 signataires.

À la lumière de cette pétition, Express.co.uk demande maintenant à ses lecteurs s’ils pensent que le prince Harry devrait se porter volontaire pour renoncer à ses titres royaux ?

Lady C a récemment parlé de sa pétition et des raisons pour lesquelles elle l’a lancée.

Elle a déclaré au Daily Star : “Je l’ai commencé parce que je pense que c’est la bonne chose à faire.

“J’ai parlé à des gens, beaucoup de gens, qui pensent que c’est la bonne chose à faire et que c’est la solution.

“C’est une solution digne pour toutes les personnes concernées. N’humilier personne et protéger tout le monde.

“Je pense que c’est une façon humaine de résoudre une situation très regrettable.”

Le prince Harry et Meghan, a ajouté le commentateur royal, n’ont pas besoin d’un titre royal pour mener à bien leur travail car ils sont déjà célèbres et appréciés dans le monde entier.

Elle a déclaré: “Ils pourront toujours vendre leur marque, capitaliser sur leur identité, mais au moins ce sera d’une manière qu’il ne peut y avoir de confusion sur le fait qu’il le fait en tant qu’individu et non en tant que membre de la famille royale qui a des devoirs envers la nation et envers le peuple de cette nation. “

Le prince Harry et Meghan ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale à temps plein fin mars 2020, trois mois après avoir annoncé pour la première fois leur intention de se tailler un nouveau rôle au sein de l’institution.

À la suite de leur sortie, ils ont accepté de conserver leurs titres mais de ne pas utiliser leurs styles de RHS.

Il leur a également été interdit d’utiliser le mot “royal” dans leur image de marque et, comme annoncé par la reine en février 2021, il leur a été demandé de rendre leurs parrainages royaux et militaires.

À leur tour, ils sont devenus financièrement indépendants de la subvention souveraine, ce qui leur a donné la liberté de conclure des accords à but lucratif.

De plus, ils ont été autorisés à déménager à l’étranger et ont depuis établi leur vie post-royale en Californie.

Depuis fin mars 2020, le duc et la duchesse de Sussex sont plus libres de parler de questions qui leur tiennent à cœur et qui ne sont normalement pas discutées par les membres de la famille royale, notamment l’égalité des sexes et l’inscription des électeurs aux États-Unis.

La participation de Meghan à quelques événements virtuels dans lesquels elle a expliqué pourquoi elle jugeait le vote si important et l’appel du prince Harry à rejeter les discours de haine et la désinformation dans une vidéo publiée pour une émission spéciale Time 100 à l’approche de l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis a déclenché les critiques de quelques commentateurs et utilisateurs en ligne, qui ont vu les propos des Sussex comme une tentative à peine voilée de soutenir l’actuel président Joe Biden.

Le membre du Congrès républicain Jason Smith a même écrit une lettre au gouvernement britannique dans laquelle il a qualifié les propos du duc et de la duchesse de Sussex dans leur vidéo Time 100 de « violation de la politique de neutralité politique de la famille royale britannique et d’un acte inapproprié d’ingérence domestique de la part d’un de nos plus proches alliés.”

Au début de 2021, Harry et Meghan ont parlé publiquement dans une série d’interviews de leur vie en tant que membres de la famille royale, de leurs luttes, de leur bien-être mental et de leurs projets d’avenir.

Plus récemment, le prince Harry a accusé la famille royale de “négligence totale”, affirmant qu’on lui avait refusé de l’aide lorsqu’il avait demandé de l’aide à la suite de la vague d’abus en ligne que lui et Meghan subissaient en tant que membres travaillant à temps plein du cabinet.

Cette affirmation a été faite au cours de la série documentaire qu’il a co-créée avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See.

Plus tôt ce mois-ci, dans un épisode du podcast Armchair Expert, le prince Harry a parlé entre autres de son éducation et a semblé critiquer le prince de Galles pour ne pas avoir “brisé le cycle” de la douleur et de la souffrance qu’il avait lui-même vécues.

Ces remarques à propos de son père, selon le Mail on Sunday, ont déclenché la colère de quelques hauts responsables du palais de Buckingham, qui auraient appelé les Sussex à abandonner leurs titres.