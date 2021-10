Sondage sur la pêche : Boris Johnson devrait-il expulser tous les bateaux de pêche français des eaux britanniques ? VOTER | Politique | Nouvelles

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a appelé à une réunion urgente avec l’ambassadeur de France après « les menaces décevantes et disproportionnées contre le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes ». Plus tôt cette semaine, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré aux journalistes que les mesures ciblant les exportations britanniques de poisson comprendraient « des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits importés en France et une interdiction de débarquer des fruits de mer ».

————————-

Cela signifie que les bateaux de pêche britanniques seraient bannis des ports français, perturbant gravement le commerce.

L’Union des poissonniers français, représentant 490 entreprises, a soutenu les efforts de Paris pour faire appliquer la loi, mais a tiré la sonnette d’alarme concernant l’interdiction aux bateaux britanniques de débarquer leurs prises et l’augmentation des contrôles sur les produits.

Il a mis en garde contre les mesures « simplistes et dommageables », notant que « le marché national est en partie dépendant des importations britanniques » – 83% des exportations de poisson hors du Royaume-Uni ont été envoyées en France en 2020.

Auparavant, le secrétaire d’État français Clément Beaune a déclaré que la France était disposée et prête à couper l’approvisionnement énergétique britannique à titre de mesure punitive dans le cadre de la pêche.

Il a commenté : « Nous défendons nos intérêts. Nous le faisons gentiment et avec diplomatie, mais quand cela ne fonctionne pas, nous prenons des mesures.

« Par exemple, on peut imaginer, puisqu’on parle d’énergie… le Royaume-Uni dépend de nos approvisionnements énergétiques.

« Il pense qu’il peut vivre tout seul, et dénigrer l’Europe. »

Pour tenter de défendre ses propos, M. Beaune a déclaré que son pays devait utiliser « le langage de la force » car « c’est la seule langue que ce gouvernement britannique comprend ».

Dans un mouvement de puissance politique, un bateau britannique pêchant la coquille Saint-Jacques a été arrêté et sera condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 63 000 £ par les autorités françaises après avoir omis de fournir une preuve de licence pour pêcher dans les eaux françaises mercredi.

Cette décision a déclenché une frénésie en ligne après que les diffuseurs d’informations ont souligné le manque d’action de la police française contre les traversées illégales de bateaux de réfugiés vers le Royaume-Uni – 160 bateaux rien qu’en septembre.

Boris Johnson a répondu aux menaces françaises dans une déclaration du gouvernement, qui disait : « Les menaces de la France sont décevantes et disproportionnées, et ne correspondent pas à ce que nous attendrions d’un proche allié et partenaire.

« Les mesures menacées ne semblent pas compatibles avec l’Accord de commerce et de coopération (post-Brexit) et le droit international plus large, et, si elles sont appliquées, elles feront l’objet d’une réponse appropriée et calibrée.

« Nous transmettrons nos préoccupations à la Commission européenne et au gouvernement français. »

Les autorités françaises affirment que plus de 200 pêcheurs français attendent des licences pour naviguer dans des eaux comprises entre six et 12 milles des côtes britanniques, et en particulier autour de Jersey.

Barrie Deas, chef de la Fédération nationale britannique des organisations de pêcheurs, a averti que les bateaux français risquaient le plus de perdre dans tout différend « du tac au tac ».

« C’est un peu étrange parce que les flottes françaises pêchent beaucoup plus dans les eaux britanniques que nous ne pêchons dans leurs eaux », a-t-il déclaré à la BBC.

