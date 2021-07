Sondage sur la statue de la princesse Diana : aimez-vous le nouveau mémorial célébrant la princesse de Galles ? VOTER | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et le prince William dévoilent la statue de Diana

Une sculpture bronzée de la princesse Diana à côté de trois jeunes enfants a été exposée dans les magnifiques Sunken Gardens. Le prince William et le prince Harry se sont réunis pour la grande cérémonie et ensemble, ils ont retiré un tissu recouvrant l’œuvre d’art très attendue en l’honneur de leur mère, qui aurait fêté son 60e anniversaire le 1er juillet.

Le chef-d’œuvre a été créé par le célèbre artiste Ian Rank-Broadley et représente Diana debout avec trois enfants pour représenter “l’universalité et l’impact générationnel” de son travail.

Le monument montre Diana posant ses mains sur les épaules de deux des enfants et elle est représentée avec ses cheveux courts emblématiques et porte un chemisier à col ouvert, une ceinture et une jupe crayon.

La statue peut être vue par le public pendant les heures d’ouverture du palais de Kensington – mais prévoyez-vous de visiter le palais de Kensington pour voir la statue ?

Une statue de la princesse Diana a été dévoilée au palais de Kensington (Image: PA)

Diana est représentée aux côtés de trois enfants (Image: PA)

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont commandé le mémorial il y a quatre ans et ont choisi le Sunken Garden car c’était l’un des endroits préférés de leur mère.

L’événement n’a réuni que 14 invités, dont les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes.

Le palais de Kensington l’a présenté comme “un petit événement et un moment très personnel pour la famille”.

Les partenaires de Harry et William étaient des absents notables – mais Meghan Markle et Kate, la duchesse de Cambridge auraient-elles dû assister à la cérémonie ?

La semaine dernière, le prince Harry a voyagé seul de Californie à Londres et s’est immédiatement isolé à Frogmore Cottage à Windsor.

La duchesse de Sussex a décidé de rester aux États-Unis car elle a récemment donné naissance à leur fille Lilibet et a maintenant deux enfants à charge.

L’événement avait été réduit en raison de la pandémie, mais des sources royales affirment que l’événement a toujours été censé être intime et pour les frères.

Jeudi était la première fois que William et Harry ont été vus ensemble depuis les funérailles du prince Philip en avril – alors étiez-vous heureux de voir les frères réunis pour le dévoilement de la statue ?

Le prince William et le prince Harry dévoilent la statue jeudi après-midi (Image: PA)

Le prince William et le prince Harry se réunissent pour le dévoilement (Image: PA)

William et Harry sont apparus de bonne humeur et ont été vus souriant et se parlant cordialement.

Le couple a travaillé ensemble sur la conception de la statue et a également rédigé une déclaration conjointe émotionnelle sur leur mère.

Ils ont déclaré: «Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

LIRE LA SUITE: “Aurait brisé le cœur de Diana” Piers Morgan claque Harry et William

La statue est exposée au Sunken Garden (Image: PA)

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”

L’événement dans l’ouest de Londres survient dans un contexte de querelle très publique entre les deux frères – mais pensez-vous que le prince William et le prince Harry seront capables de surmonter leur rupture?

Le prince Harry a évoqué la rupture de sa relation avec William dans un certain nombre d’entretiens – y compris la conversation extraordinaire des Sussex avec Oprah Winfrey en mars.

Leurs différences remonteraient à avant que le prince Harry n’épouse Meghan en mai 2018, mais un expert en langage corporel a affirmé qu’une réconciliation pourrait être envisagée.

A NE PAS MANQUER

Angela Merkel utilisera les derniers mois en charge pour “endommager” le Royaume-Uni [INSIGHT]

Brexit EN DIRECT : la prise de pouvoir de l’UE commence alors que le PDG français retire ses opérations au Royaume-Uni [LIVE]

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : une chaleur européenne de 28 °C se dirige vers le Royaume-Uni en HEURES [FORECAST]

Diana et le prince Charles se sont mariés en 1981 (Image: EXPRESS)

Judi James a déclaré: “Leurs sourires, quand ils sont apparus, étaient un peu rigides, mais ils sont apparus côte à côte.

“Et je pense que ce qui était plus important, c’était que leur langage corporel était très reflété à leur arrivée – une sorte de lien subliminal.

“Le miroir montrerait beaucoup leurs liens d’amour plus profonds l’un pour l’autre.”