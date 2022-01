SONDAGE sur l’actualité Covid : les employeurs devraient-ils suivre IKEA et réduire les indemnités de maladie pour les non vaccinés ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ikea a reçu à la fois des réactions négatives et un soutien à la lumière de son changement de politique sur Covid, les antivaxxers se rendant sur les réseaux sociaux pour tenter de lancer une tendance #boycottikea. Ikea a reconnu qu’il s’agissait d’un « sujet émouvant », mais a déclaré que sa politique devait évoluer pour gérer les absences massives de personnel et la hausse des coûts.

On pense que d’autres employeurs mettront bientôt en œuvre des politiques similaires, car Omicron a été détecté chez jusqu’à une personne sur 15 en Angleterre, provoquant des pénuries drastiques, en particulier dans le NHS. À partir de cette semaine, des réductions des indemnités de maladie seront mises en œuvre chez le fournisseur d’eau Wessex Water et aux États-Unis, plusieurs grandes entreprises ont commencé à pénaliser les travailleurs non piqués, notamment Twitter, Uber, McDonald’s, The Walt Disney Company, The New York Times, Morgan Stanley, Microsoft, Google , Facebook et American Express.

Ikea, qui emploie environ 10 000 personnes au Royaume-Uni, a déclaré dans un communiqué: « Les collègues entièrement vaccinés ou ceux qui ne sont pas vaccinés en raison de circonstances atténuantes qui, par exemple, pourraient inclure une grossesse ou d’autres raisons médicales, recevront un salaire complet.

« Les collègues non vaccinés sans circonstances atténuantes qui sont testés positifs avec Covid recevront une indemnité de maladie complète de l’entreprise conformément à notre politique d’absence de l’entreprise.

« Les collègues non vaccinés sans circonstances atténuantes qui ont été identifiés comme des contacts étroits d’un cas positif recevront une indemnité de maladie légale. »

Les directives d’auto-isolement pour les personnes qui ont été piquées ont été assouplies le mois dernier de 10 jours à sept jours, mais les non vaccinés doivent toujours s’auto-isoler pendant 10 jours complets après leur date d’exposition au virus.

De plus, les personnes vaccinées avec au moins deux doses n’ont pas besoin de s’isoler si elles ont été en contact étroit avec une personne infectée par le Covid, mais les non vaccinés le font.

Cependant, le système de suivi et de traçabilité que beaucoup ont décrit comme un échec, pourrait ne pas identifier des centaines de personnes non vaccinées qui doivent s’isoler.

