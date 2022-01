SONDAGE sur l’actualité de Covid : Boris Johnson devrait-il supprimer toutes les restrictions britanniques ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Omicron est qualifié de «maladie bénigne» est «incorrect», déclare Whitty

Chris Whitty a averti mardi qu’il est « incorrect » de supposer qu’Omicron est une « maladie bénigne » alors qu’il a plaidé pour la prudence dans la lutte contre le virus. Le gouvernement élabore des plans pour apporter le soutien de l’armée alors que les services hospitaliers s’effondrent sous la pression d’une pénurie de personnel stupéfiante.

Au moins une demi-douzaine de fiducies à travers l’Angleterre ont déclaré des «incidents critiques», indiquant qu’elles pourraient ne pas être en mesure de fournir des soins vitaux aux patients dans les semaines à venir, car un travailleur du NHS sur 10 à travers le pays s’isole. Mais le Premier ministre a exclu les appels à une réduction de l’isolement à cinq jours pour contrer le problème croissant de personnel, affirmant plutôt que l’armée de volontaires du NHS composée de médecins stagiaires et retraités serait « mobilisée » pour apporter un soutien supplémentaire.

La fureur des conservateurs grandit sur certains aspects des restrictions.

Les règles du «Plan B» de Boris Johnson ont déclenché la plus grande rébellion conservatrice de son mandat, ce qui signifie qu’il a dû s’appuyer sur les votes des travaillistes pour faire adopter la législation par le Parlement.

La variante Omicron représente désormais plus de 90 % de tous les cas de Covid au Royaume-Uni.

Les hospitalisations et les décès, cependant, n’ont pas reflété cette tendance et restent considérablement inférieurs à la même période l’an dernier.

Les scientifiques craignent toujours qu’un nombre écrasant de cas ne crée une vague de personnes souffrant de Long Covid, ainsi que des opportunités pour que le virus mute à nouveau.

Le professeur de médecine Stephen Griffin de l’Université de Leeds a déclaré : « Nous devons suivre le principe de précaution et agir en avance sur la courbe. Et c’est le problème en ce moment, nous ne le faisons pas. Nous subirons donc un préjudice.

« Nous allons vivre davantage le Long Covid et nous permettrons au virus de continuer à évoluer, j’en ai peur. »

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) a conseillé au Premier ministre de placer l’Angleterre dans un verrouillage de «disjoncteur» de deux semaines avant Noël.

Bien qu’il ait refusé de mettre en œuvre leurs conseils, M. Johnson a introduit un ensemble de restrictions « Plan B » qui comprenait des passeports pour les vaccins, des masques obligatoires et des vaccins obligatoires pour le personnel de première ligne du NHS.

Plusieurs députés ont souligné que de nouvelles restrictions ne devraient pas être nécessaires car les données suggèrent qu’Omicron est moins sévère que Delta, et 90 pour cent de la population britannique de plus de 12 ans ont reçu leur première dose du vaccin Covid, qui est efficace à plus de 95 pour cent contre le plus nocif Delta et Variantes alpha.

Le député conservateur Richard Drax a déclaré: «Les preuves montrent qu’il n’y a pas besoin de restrictions supplémentaires.

« Il est temps de faire confiance aux gens pour qu’ils mènent leur propre vie et pour que l’État recule tout de suite. »

Chris Whitty met en garde les gens contre le fait de penser qu’Omicron est « léger » (Image: .)

L’ancien ministre Desmond Swayne a déclaré : « Nous avons gagné le droit d’être traités comme des adultes : de faire notre propre évaluation des risques que nous sommes prêts à prendre et des précautions raisonnables que nous appliquons.

« Les gens en ont marre de se faire ordonner ce qu’il ne faut pas faire. »

Graham Brady, président du puissant Comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré : « Alors que nous attendons avec impatience la nouvelle année, il est temps de sortir de l’hypothèse paresseuse que le gouvernement a le droit de contrôler nos vies ; nous devrions à nouveau assumer la responsabilité de nos propres vies.

Mais les travaillistes ont soutenu le choix d’introduire de nouvelles restrictions, d’autant plus que les services de santé sont désespérément en sous-effectif.

Le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a déclaré: « Je ne soutiens pas le Premier ministre mardi, je soutiens notre NHS et je soutiens le public par rapport à cette pandémie. »

Chiffres Covid 04/01/22 (Image : EXPRESS)

Un domaine qui pourrait voir un assouplissement des règles est le secteur des voyages.

Les ministres finalisent les modifications apportées aux exigences des tests de voyage Covid après que des groupes de l’industrie ont demandé la suppression des restrictions et des tests restants.

Comme les données publiées la semaine dernière suggèrent qu’une personne sur 25 en Angleterre avait le virus, les compagnies aériennes ont déclaré que les tests sur les passagers n’avaient pas d’impact réel.

En conséquence, le gouvernement pourrait supprimer la nécessité pour les gens de se tester deux jours avant d’arriver au Royaume-Uni.

