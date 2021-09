SONDAGE sur le Brexit : Boris devrait-il être dur avec Biden lors des pourparlers la semaine prochaine au milieu des craintes que les États-Unis soutiennent l’UE ? | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre espère avoir des entretiens en face à face avec Joe Biden lors de sa visite de quatre jours. Cela survient après que les relations entre les deux pays se sont de plus en plus effilochées ces derniers mois.

M. Johnson se serait senti «déçu» par la façon dont les États-Unis se sont retirés d’Afghanistan le mois dernier – laissant aux autres forces étrangères peu d’autre choix que d’y aller.

Pendant ce temps, le président américain se rangerait du côté de l’UE dans son différend avec le Brexit Britain au sujet du protocole d’Irlande du Nord.

Comment pensez-vous que M. Johnson devrait aborder les pourparlers ?

Doit-il s’adoucir et tenter d’apaiser le leader américain ? Ou pensez-vous qu’une approche dure rapporterait plus de dividendes ?

Dévoilant l’accord tri-national lors d’une conférence de presse virtuelle, M. Biden et M. Johnson ont été rejoints par le Premier ministre australien Scott Morrison.

Dans des informations qui auraient « aveuglé » la France, les trois pays ont annoncé qu’ils travaillaient ensemble pour fournir à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire.

Cela a été largement considéré comme un effort pour lutter contre l’influence croissante de la Chine dans la région et place fermement l’Australie dans le camp des États-Unis alors que les deux superpuissances continuent de se battre pour la domination.

L’alliance est probablement l’accord de sécurité le plus important entre les trois nations depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les analystes.

Il se concentrera sur la capacité militaire, le séparant de l’alliance de partage de renseignements Five Eyes, qui comprend également la Nouvelle-Zélande et le Canada.

AUKUS impliquera également le partage de cybercapacités et d’autres technologies sous-marines.

“Il s’agit d’une opportunité historique pour les trois nations, avec des alliés et partenaires partageant les mêmes idées, de protéger les valeurs partagées et de promouvoir la sécurité et la prospérité dans la région indo-pacifique”, indique le communiqué conjoint.