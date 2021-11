SONDAGE sur le Brexit : Frost devrait-il bluffer Coveney après la menace irlandaise de mettre fin à l’accord avec l’UE ? | Politique | Nouvelles

La réaction de l’UE au déclenchement de l’article 16 discutée par Parker

Lord Frost a menacé de déclencher l’article 16 pour suspendre certaines parties du protocole d’Irlande du Nord depuis juillet, après avoir été insatisfait des offres de l’UE d’adapter l’accord. Aujourd’hui, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a menacé que l’UE réagirait de « manière très sérieuse » si un tel acte unilatéral était adopté par le gouvernement britannique.

————————

Il a déclaré à RTE Radio One : « Je pense que si le gouvernement britannique refuse essentiellement de mettre en œuvre le protocole, même avec les flexibilités extraordinaires qui sont maintenant offertes, et cherche plutôt à le mettre de côté, alors je pense que l’UE réagira de manière très manière sérieuse à cela.

« L’accord de commerce et de coopération qui a été conclu entre le gouvernement britannique et l’UE dépendait de la mise en œuvre de l’accord de retrait, qui comprend le protocole.

« L’un dépend de l’autre. Donc, si l’un est mis de côté, il y a un risque que l’autre soit également mis de côté par l’UE. »

Si l’UE décidait de « mettre de côté » l’accord de commerce et de coopération (accord de Brexit), le commerce entre l’ensemble du Royaume-Uni et l’UE serait plongé dans le chaos – pas seulement le commerce en Irlande du Nord.

M. Coveney a souligné qu’une guerre commerciale devrait être évitée par les deux parties, mais que le Royaume-Uni devrait faire preuve de prudence.

Il a déclaré : « Je pense qu’il est important que des personnes comme moi et d’autres qui ont été impliquées dans ce processus expliquent très clairement au gouvernement britannique les conséquences de ce qu’ils envisagent de faire dans le contexte du déclenchement de l’article 16.

«Je pense que j’ai la responsabilité de peut-être mettre de côté le langage diplomatique que je suis censé utiliser en tant que ministre des Affaires étrangères et d’être un peu plus direct par rapport aux conséquences de cela, comme le Taoiseach [Michael Martin] a fait cette semaine.

« Ce serait un acte important qui nuirait aux relations entre la Grande-Bretagne et l’Irlande et exercerait une pression extraordinaire sur les parties en Irlande du Nord également. »

Pensez-vous que c’est une bonne idée que Lord Frost déclenche l’article 16 dans une nouvelle confrontation avec l’UE ? Votez maintenant.

LIRE LA SUITE: Brexit La Grande-Bretagne prête à déclencher l’article 16 et à abandonner les contrôles douaniers de NI

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a menacé Lord Frost à propos de l’article 16 (Image: .)

M. Coveney a averti que la flexibilité de l’UE ne pouvait aller plus loin et a critiqué le gouvernement britannique pour avoir adopté une tactique consistant à demander beaucoup tout en offrant peu en retour.

Il a déclaré : « La tactique de négociation du gouvernement britannique, du Premier ministre et de Lord Frost a été très cohérente – cela a été de ne rien offrir et de continuer à demander plus.

« À court terme, c’est une tactique de négociation réussie car tout au long de cette année, chaque mois qui passe, l’UE a essayé de fournir de nouvelles solutions, de nouvelles réponses, de nouveaux compromis, plus de flexibilité, etc.

« Mais, à un moment donné, l’UE dit ‘ça suffit, nous ne négocions pas avec un partenaire ici qui agit de bonne foi’. »

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Après les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE vendredi, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a semblé visiblement agacé et a déclaré que les pourparlers étaient « décevants ».

Il a déclaré : « Nous n’avons épargné aucun effort pour préparer ce package et le faire franchir la ligne d’arrivée.

« Notre package dans son ensemble apportera des changements significatifs pour les opérateurs sur le terrain. Il en résulterait une force et des opportunités pour le peuple d’Irlande du Nord.

« C’était un grand mouvement de notre part, mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons vu aucun mouvement du côté britannique. J’ai trouvé cela décevant et, une fois de plus, j’exhorte le gouvernement britannique à s’engager sincèrement avec nous. »

M. Sefcovic a essentiellement demandé à Lord Frost de le rencontrer à mi-chemin avec un accord que de nombreux commentateurs politiques ont qualifié de généreux, mais Lord Frost a refusé de revenir sur ses demandes.

A NE PAS MANQUER :

Strictement SONDAGE : Qui est le meilleur danseur célèbre de tous les temps ?

Boris Johnson SONDAGE : Liz Truss devrait-elle être la prochaine PM britannique ?

Boris poussera des «engagements ambitieux» lors de la deuxième semaine de la COP26

Maros Sefcovic et Lord Frost en pourparlers de négociation (Image: .)

Simon Coveney et Boris Johnson célèbrent le centenaire de l’Irlande du Nord le 21 octobre 2021 (Image: .)

La nouvelle offre du protocole d’Irlande du Nord de l’UE a accepté de réduire de 80 % les contrôles sur les marchandises, ce qui signifie que les produits britanniques «à faible risque» comme les viandes réfrigérées et les médicaments peuvent être vendus en Irlande du Nord sans contrôles rigoureux.

Mais Lord Frost a insisté sur le fait que le pouvoir de la Cour de justice européenne (CEJ) doit être retiré à l’Irlande du Nord, car le Brexit visait à garantir que l’UE n’avait plus aucun contrôle sur aucune partie du Royaume-Uni.

Avec Lord Frost et M. Sefcovic refusant de bouger sur la question de la CJE, la possibilité de déclencher l’article 16 devient de plus en plus envisageable.

Le déclenchement de l’article 16 suspendra les termes de l’accord sur le Brexit et obligera le Royaume-Uni et l’UE à trouver de toute urgence « une solution communément acceptable ».

Mais les menaces de M. Coveney pourraient voir l’UE refuser de faire davantage de compromis et prendre des mesures pour suspendre le commerce en provenance du Royaume-Uni, indépendamment de l’article 16.

Lord Frost devrait-il de toute façon déclencher l’article 16 et risquer les conséquences ? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.

Restez à jour avec le Brexit, le SNP et les nouvelles du numéro 10 en vous inscrivant à la newsletter politique gratuite ici : /newsletter-preference-centre