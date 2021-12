Lord Frost, qui a dirigé les négociations sur le Brexit avec Bruxelles, a mis fin à sa démission samedi soir à la suite de « préoccupations concernant la direction actuelle des déplacements » du gouvernement de Boris Johnson. L’annonce explosive, décrite par le député conservateur vétéran Geoffrey Clifton-Brown comme un » nouveau coup de marteau » pour le Premier ministre, intervient après une défaite historique aux élections partielles du North Shropshire et une réaction furieuse contre de prétendues violations du verrouillage à l’intérieur du numéro 10 en décembre dernier .

Lord Frost laissera un grand vide après avoir supervisé la signature de l’accord de retrait du Brexit en janvier 2020 et de l’accord commercial avec l’UE 11 mois plus tard.

Une liste restreinte d’ardents Brexiteers serait en lice pour remplacer le Brexit supremo.

Parmi eux, le président de la Chambre des communes Jacob Rees-Mogg, la secrétaire à la Culture Nadine Dorries et l’ancien secrétaire au Brexit David Davis.

L’ancien ministre du Brexit Steve Baker et le vice-président de l’influent groupe de recherche européen, David Jones, seraient également à l’étude.

Le successeur de Lord Frost devra se mettre au travail alors que les pourparlers se poursuivent avec l’UE sur le protocole controversé d’Irlande du Nord, créé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Dans sa lettre de démission, Lord Frost a insisté sur le fait que « le Brexit est désormais sécurisé », mais a ajouté : « Le défi pour le gouvernement est maintenant de saisir les opportunités qu’il nous offre. »

Le chef du Brexit a également fait part de ses inquiétudes quant au durcissement des restrictions de Covid et a exprimé son souhait que le Royaume-Uni devienne un pays « légèrement réglementé et à faible taux d’imposition ».

Les rapports suggèrent qu’il a informé le Premier ministre de son intention de partir la semaine dernière et le couple a convenu que cela serait finalisé en janvier – mais après que la nouvelle est devenue publique la nuit dernière, Lord Frost a immédiatement démissionné.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Perdu l’intrigue ! Boris sommé de démissionner immédiatement

À la suite du résultat humiliant, le député conservateur vétéran Sir Roger Gale a déclaré qu’il était « l’heure des derniers ordres » pour M. Johnson et a déclaré « une grève de plus et il est sorti ».

Vendredi, M. Johnson a écarté les questions sur son avenir et a insisté sur le fait qu’il « se concentre sur la réalisation du travail ».

Le député conservateur du Brexiteer Andrew Bridgen a depuis qualifié la démission de Lord Frost de « moment décisif » et a averti que les jours de M. Johnson pourraient être comptés.

Il a déclaré: « Nous sommes notoirement impitoyables au sein du Parti conservateur. Si notre chef est considéré comme un handicap, pas un atout politique, alors ils doivent généralement partir car la seule alternative vraiment à un gouvernement conservateur est un gouvernement travailliste. »

Le Brexiteer et l’ancien eurodéputé du Brexit Party Ben Habib ont qualifié le départ de Lord Frost de « démission sismique ».

Il a ajouté : « La personne qui doit vraiment quitter ses fonctions est le Premier ministre lui-même. »

Les députés conservateurs peuvent évincer le Premier ministre en remettant une lettre de défiance au président du comité de 1922, Sir Graham Brady.

Au total, 55 lettres devraient être soumises pour qu’un vote ait lieu sur l’avenir de M. Johnson.