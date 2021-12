SONDAGE sur le Brexit : Truss devrait-il injecter 15 milliards de livres sterling dans le fonds scientifique européen Horizon ? | Sciences | Des nouvelles

Horizon Europe est le projet de recherche et d’innovation clé du bloc qui implique un pool de financement de 80 milliards de livres sterling auquel les pays, même les pays non membres de l’UE, peuvent accéder. La Grande-Bretagne prévoyait de contribuer au total 15 milliards de livres sterling au projet et 7 milliards de livres sterling par an afin que les scientifiques puissent accéder à des fonds.

Mais après que les querelles du Brexit sur le protocole d’Irlande du Nord et les licences de pêche françaises se soient poursuivies, le Royaume-Uni a été informé qu’il ne pourrait pas adhérer tant que les problèmes n’auraient pas été résolus.

Plus tôt ce mois-ci, des dizaines d’entreprises de santé ont signé la lettre du Groupe européen des parties prenantes de la santé à l’UE exigeant que le Royaume-Uni soit autorisé à rejoindre Horizon Europe dès que possible.

La lettre disait : « Ensemble, nous avons fait progresser de manière significative les soins de santé à travers l’Europe, sauvant et améliorant la vie des citoyens.

« À l’avenir, nous devons continuer à travailler ensemble afin de relever les défis de notre monde en évolution rapide.

« Nous nous tenons aux côtés de nos collègues de la communauté européenne de la recherche et de l’innovation pour exhorter la Commission européenne à officialiser l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe sans plus tarder. »

Mme Truss s’entretiendra aujourd’hui avec le négociateur en chef de l’UE, Maros Sefčovic, dans le but de sauver un accord, mais certains Brexiteers se sont demandé si les 15 milliards de livres sterling devraient plutôt être investis dans des projets uniquement britanniques.

Et Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, a averti que les États membres de l’UE ont un appétit « limité » pour forger un accord avec le Royaume-Uni.

Mme Johansson a déclaré : « Nous avons quelques inquiétudes concernant la mise en œuvre de la TCA [Trade and Cooperation Agreement] et le protocole sur l’Irlande du Nord en ce moment, donc je suppose que l’appétit des États membres pour entamer des négociations pour un nouvel accord… est limité. »

Lord Frost était catégorique sur le fait que la Grande-Bretagne devrait être autorisée à participer à Horizon Europe, car cela faisait partie de l’accord sur le Brexit.

Il a déclaré à la Chambre des Lords le mois dernier: « Nous avons convenu de participer à cela dans le TCA et nous avons accepté de payer une contribution de 15 milliards de livres sterling sur sept ans.

« Le TCA est clair, le Royaume-Uni doit participer et le protocole pertinent doit être adopté, c’est une obligation.

« S’il devenait clair que l’UE ne respecterait pas cette obligation – et elle ne l’a pas fait jusqu’à présent – nous les considérerons comme une violation de l’article 710 du TCA. »

Liz Truss a ajouté les négociations sur le Brexit à son portefeuille de responsabilités ministérielles après la démission brutale de Lord Frost dimanche.

Négociateur en chef du Brexit depuis janvier 2020, Lord Frost n’a pas réussi à conclure un accord satisfaisant sur le protocole d’Irlande du Nord et a évité de déclencher l’article 16 qui suspendrait l’accord sur le Brexit et forcerait le Royaume-Uni et l’UE à des pourparlers d’urgence.

David Bannerman, ancien député européen conservateur de l’Est de l’Angleterre, a laissé entendre que Mme Truss adopterait une approche dure dans les négociations sur le Brexit et pourrait déclencher l’article 16.

Il a dit à propos de la nomination : « Ne vous attendez pas à un affaiblissement de la ligne du Protocole. L’article 16 fait signe.

Si Mme Truss déclenche l’article 16, cette décision exclura probablement définitivement la Grande-Bretagne du projet Horizon Europe pour une durée indéterminée.

Les pourparlers sur le Brexit ont maintenant été avancés à la suite de la démission de Lord Frost, qui ne devait avoir lieu qu’après Noël.

La communauté scientifique espère que Mme Truss pourra apaiser les tensions et conclure un accord avec M. Sefčovic pour rejoindre Horizon Europe.

