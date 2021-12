SONDAGE sur le budget de l’Écosse : le Royaume-Uni devrait-il remettre à Nicola Sturgeon et à SNP 4,6 milliards de livres sterling en espèces supplémentaires ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak a déclaré que le nouveau budget de l’Écosse montrait « l’avantage fiscal incontestable » de faire partie du Royaume-Uni, ajoutant que l’injection de fonds était la plus importante accordée à l’Écosse depuis des décennies. Le gouvernement écossais recevra 126 £ par personne contre 100 £ par personne en Angleterre.

————————–

Le 27 octobre, il a annoncé : « Grâce à la formule Barnett, les décisions d’aujourd’hui augmentent le financement du gouvernement écossais, chaque année en moyenne de 4,6 milliards de livres sterling, le financement du gouvernement gallois de 2,5 milliards de livres sterling et de 1,6 milliard de livres sterling pour l’exécutif d’Irlande du Nord.

« Cela offre, en termes réels, les subventions globales les plus importantes pour les administrations décentralisées depuis les accords de décentralisation de 1998.

« L’ensemble du Royaume-Uni bénéficiera du UK Shared Prosperity Fund, et au fil du temps, nous augmenterons le financement afin que le financement national total à l’échelle du Royaume-Uni corresponde aux recettes de l’UE, soit en moyenne environ 1,5 milliard de livres sterling par an.

« Et tandis qu’aujourd’hui démontre l’avantage fiscal incontestable de faire partie du Royaume-Uni.

« Ceci est et sera toujours secondaire par rapport à la simple vérité que nous sommes liés par plus que des avantages transactionnels. C’est notre histoire collective, notre culture et notre sécurité.

« Nous sommes et serons toujours une seule famille. Un seul Royaume-Uni. »

Pensez-vous que M. Sunak a fait le bon choix ? Votez maintenant.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Le budget de l’Écosse accordera plus de 172,7 millions de livres sterling d’investissement directement aux communautés écossaises et verra les projets écossais recevoir environ 170 millions de livres sterling, les agriculteurs révéleront également 1,9 milliard de livres sterling, tandis que la pêche recevra 42,2 millions de livres sterling supplémentaires.

Malgré le financement record, la ministre des Finances du SNP, Kate Forbes, s’apprête à dévoiler la répartition de son budget dans ce qu’elle appelle un « contexte fiscal difficile ».

Elle a rejeté les affirmations de M. Sunak concernant une généreuse allocation en espèces de Westminster, et a plutôt fait valoir que le gouvernement britannique avait réduit « les dépenses quotidiennes de l’Écosse en supprimant le financement Covid en cours, malgré les impacts continus de la pandémie ».

L’Écosse devrait-elle s’attendre à recevoir l’intégralité des fonds de récupération de Covid en 2022 ? Donnez votre avis dans la section commentaires.

LIRE LA SUITE: La crise franco-européenne de Macron à propos de la constitution polonaise

Après que Mme Forbes a affirmé que l’augmentation record de liquidités n’était pas suffisante, le Parti travailliste écossais a appelé à un examen de la manière dont l’argent du budget est dépensé.

Le porte-parole des finances du parti, Daniel Johnson, a déclaré : « Après 14 ans, l’écart entre la rhétorique du SNP et la réalité sur l’investissement dans l’avenir de l’Écosse est époustouflant.

« Pour amorcer une reprise significative de la pandémie et investir dans un avenir ambitieux, nous devons nous assurer que chaque centime est dépensé judicieusement.

« Les promesses financières non tenues du SNP ont étouffé le potentiel de l’Écosse pendant trop longtemps.

« Nous avons besoin d’un budget ambitieux avec des priorités claires pour la reprise de l’Écosse.

« Nous avons besoin d’une image claire de ce que nous essayons de réaliser – et si cela fonctionne.

« La transparence et l’efficacité doivent être au cœur de notre relance économique.

« Les jours de la pensée à court terme doivent prendre fin. »

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici.