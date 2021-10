SONDAGE sur le budget : Sunak devrait-il apaiser le SNP et émettre un fonds de relance de plusieurs milliards de livres sterling pour le Brexit ? | Politique | Nouvelles

Le chancelier annoncera mercredi le nouveau budget du Trésor, et il a été exhorté par le député du SNP Ian Blackford à mettre de côté une somme énorme pour le Brexit et la reprise de Covid en Écosse. M. Blackford a déclaré: « La chancelière doit utiliser ce budget pour maîtriser la spirale de la crise du coût de la vie des conservateurs et atténuer les dommages causés par les coupes conservatrices, les hausses d’impôts régressives et le Brexit. »

Il a ajouté : « Sous les conservateurs, le Royaume-Uni souffre des pires niveaux de pauvreté et d’inégalité du nord-ouest de l’Europe et la pauvreté au travail est à son plus haut niveau de ce siècle.

« La décision de Rishi Sunak de réduire le crédit universel, d’imposer un gel des salaires dans le secteur public, d’augmenter l’assurance nationale et de supprimer le triple verrouillage des retraites mettra encore plus de familles dans la misère.

« Il est essentiel que le gouvernement britannique mette en place un plan d’urgence pour augmenter les revenus des ménages et inverser la montée de la pauvreté.

« Introduire un véritable salaire vital, mettre fin au gel des salaires, inverser les réductions du crédit universel et offrir un paiement énergétique aux ménages à faible revenu.

« Avec le Brexit qui martèle l’économie, la chancelière doit suivre l’exemple de l’UE et introduire un fonds de relance du Brexit pour atténuer les dommages causés, qui ont déjà coûté des milliards de livres à l’Écosse. »

M. Blackford a souligné que l’UE a donné à l’Irlande 1,05 milliard d’euros pour faire face à l’impact du Brexit, tandis que le gouvernement britannique n’a accordé aucune compensation à l’Écosse.

Actuellement, l’Écosse connaît des problèmes majeurs dans les secteurs du transport, de l’hôtellerie et des soins, car ils souffrent d’une grave pénurie de personnel.

Le reste du Royaume-Uni connaît également une crise majeure des camionneurs et une flambée des factures d’énergie.

Mais dans une interview avec Sky News, M. Sunak a fait valoir qu’il s’agissait de problèmes mondiaux qui ne peuvent pas nécessairement être résolus par des aides du gouvernement.

Les critiques de M. Blackford sur la décision de la chancelière d’augmenter les impôts ont été reprises par des députés de tous les bords de l’éventail politique.

Le député conservateur de Rossendale et Darwen Jake Berry se sont fermement opposés à la hausse de l’assurance nationale, ou comme il l’appelait la « taxe sur l’emploi ».

Il a déclaré: « Cela ne me semble pas juste – en particulier à la suite de cette pandémie où tant de gens ont fait de grands sacrifices pour assurer la sécurité des gens, cela frappe particulièrement les plus jeunes, en particulier ceux qui travaillent – ​​que nous demandons ensuite à ceux qui travaillent de payer pour que les gens aient une protection dans les soins.

M. Sunak est confronté à une dette britannique de plus de 2 000 milliards de livres sterling, les dépenses de Covid à elles seules coûtant environ 317 milliards de livres sterling cette année.

Le budget établira des plans pour des milliards de dépenses pour les programmes d’emploi, le NHS, l’éducation, le soutien familial et les transports – ces investissements se feront sentir dans tout le Royaume-Uni, y compris en Écosse.

Le salaire vital national devrait également passer de 8,91 £ par heure à 9,50 £ par heure.

