SONDAGE sur le confinement au Royaume-Uni : respecteriez-vous les règles d’urgence ce Noël pour arrêter la propagation d’Omicron ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le nombre de cas confirmés d’Omicron enregistrés à travers le pays était de 37 101 à 18 heures le 18 décembre, a annoncé dimanche l’Agence britannique de sécurité sanitaire, en hausse de plus de 12 000 cas par rapport à 24 heures plus tôt. Les documents publiés par le Groupe consultatif scientifique officiel pour les urgences (SAGE) samedi ont indiqué que des restrictions « d’une ampleur similaire au verrouillage national » étaient nécessaires pour maintenir les admissions à l’hôpital du coronavirus en dessous des pics précédents.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a refusé dimanche d’exclure la possibilité de nouvelles restrictions COVID-19 avant Noël, affirmant que la propagation de la variante Omicron était une situation qui évolue très rapidement.

Cependant, toute décision d’imposer un verrouillage est susceptible de s’avérer très controversée, notamment parmi les propres collègues conservateurs de M. Johnson, dont 99 se sont rebellés contre le vaccin du gouvernement adopté plus tôt ce mois-ci.

La pression sur le Premier ministre a encore été renforcée par la démission samedi du ministre du Brexit, Lord David Frost, d’autant plus qu’il a admis que les inquiétudes concernant le resserrement des restrictions avaient joué un rôle dans sa décision.

Le même jour, de grandes foules se sont rassemblées dans le centre de Londres pour manifester contre les passeports vaccinaux, avec plusieurs policiers légèrement blessés lors d’échauffourées avec des manifestants.

Néanmoins, les conseillers du gouvernement craignent que l’augmentation des cas d’Omicron ne soit que la partie émergée de l’iceberg, le maire de Londres, Sadiq Khan, déclarant un « incident majeur » pour aider les hôpitaux de la ville à faire face.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure de nouvelles restrictions avant Noël, M. Javid a déclaré à Andrew Marr de la BBC : « Nous évaluons la situation, elle évolue très rapidement.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson était trop faible pour introduire de nouvelles restrictions, Javid a répondu: « Non, je ne pense pas que ce soit le cas.

« Si le gouvernement estimait que d’autres mesures devaient être prises, bien sûr, nous présenterions cela au parlement et il appartiendrait au parlement de décider. »

Vendredi, douze personnes soupçonnées d’avoir eu la variante Omicron étaient décédées.

Cependant, M. Javid a admis que le nombre réel d’infections à Omicron était probablement beaucoup plus élevé.

Le nombre de tous les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les données officielles dimanche était de 82 886, en hausse de 51,9% sur les sept jours précédant décembre.

19 par rapport à la semaine précédente.

M. Javid a déclaré que le gouvernement pensait qu’environ 60% des nouveaux cas de COVID-19 en Angleterre étaient désormais Omicron.

M. Khan, s’adressant également à M. Marr, a déclaré que « la direction du voyage ne va que dans un sens: les cas doublent en deux jours », ajoutant que le NHS était à genoux.

Cependant, il a déclaré qu’il « doit, doit, doit y avoir un ensemble majeur de soutien pour notre hospitalité, notre culture et notre commerce de détail ».

Il a ajouté: « Je pense que si nous n’introduisons pas de nouvelles restrictions le plus tôt possible, vous verrez des cas encore plus positifs et potentiellement des services publics comme le NHS sur le point de s’effondrer, voire de s’effondrer.

« Je pense que nous devrions pouvoir fêter Noël en toute sécurité. Mais je pense que le plus tôt possible, nous allons examiner la distanciation sociale, nous allons devoir examiner le mélange des ménages. »