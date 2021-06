SONDAGE sur le confinement : Boris s’apprête à retarder la levée des restrictions de quatre semaines – êtes-vous d’accord ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre s’adressera au pays à 18 heures et est sur le point de confirmer que les règles de distanciation sociale ne prendront pas fin comme prévu le 21 juin et se poursuivront au moins jusqu’au 19 juillet. M. Johnson expliquera les prochaines étapes lors d’une conférence de presse à Downing Street et sera rejoint par le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance.

Le Premier ministre et ses conseillers ont analysé les dernières données dimanche soir et Boris Johnson aurait accepté d’attendre pour rouvrir la société.

La feuille de route de sortie du verrouillage, établie par le Premier ministre en février, a été déraillée par la propagation du delta ou de la variante indienne du coronavirus, qui est maintenant estimé à 96% de tous les cas au Royaume-Uni.

Les scientifiques ont également averti que la souche Delta est jusqu’à 60% plus transmissible que la variante Kent précédemment dominante et qu’une troisième vague « substantielle » pourrait se produire si le soi-disant « Jour de la liberté » se déroulait.

Un délai de quatre semaines devrait laisser suffisamment de temps pour administrer environ 10 millions de vaccins supplémentaires.

Mais, cette décision sera un autre coup dur pour les entreprises qui avaient prévu de reprendre leurs activités comme d’habitude la semaine prochaine.

Le gouvernement a toujours déclaré que la décision de lever les restrictions serait basée sur quatre tests.

Ils incluent si le déploiement du vaccin se poursuit avec succès et si les preuves montrent que les vaccins réduisent les cas d’hospitalisation et les décès parmi les personnes qui ont été vaccinées.

Troisièmement, les données doivent montrer que les taux d’infection ne risquent pas d’augmenter le nombre de cas hospitaliers, ce qui exercerait une pression insoutenable sur le NHS et enfin, le gouvernement doit évaluer les risques qui n’ont pas été fondamentalement modifiés par de nouvelles variantes préoccupantes.

Les dernières estimations de l’Office for National Statistics (ONS) suggèrent que la proportion de personnes testées positives pour le coronavirus en Angleterre a augmenté ces dernières semaines.

Environ une personne sur 560 dans les ménages privés en Angleterre a eu COVID-19 au cours de la semaine précédant le 5 juin – contre une sur 640 la semaine précédente.

C’est le plus haut niveau depuis la semaine du 10 avril.

Dans les hôpitaux en Angleterre, la moyenne sur sept jours des admissions s’élève actuellement à 120, la plus élevée depuis le 21 avril.

“Des variantes et des mutations apparaîtront pour le reste du temps. Nous devons apprendre à vivre avec.

« Si nos vaccins très efficaces ne peuvent pas nous libérer des restrictions, alors rien ne le fera jamais. »

L’arrière-ban conservateur Marcus Fysh a déclaré que le retard était une “politique désastreuse et inacceptable”.

Cependant, le ministre de la Santé Edward Argar a suggéré que le Premier ministre envisage d’assouplir certaines des règles, notamment la suppression de la limite de 30 personnes lors des mariages.

Il a déclaré: «Je ne vais pas anticiper ce que le Premier ministre dira plus tard, mais je sais que les mariages et les personnes dans cette situation particulière seront très présents dans son esprit pour le moment, c’est l’une des choses qu’il a. regardé.”