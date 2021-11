SONDAGE sur le verrouillage : Boris devrait-il introduire de nouvelles règles ce Noël alors que le Royaume-Uni se bat contre une nouvelle variante ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La souche AY.4.2 de la variante Delta représente désormais environ 12 % des cas au Royaume-Uni, et on pense qu’elle est 15 % plus infectieuse que les autres souches. De nouveaux chiffres de l’Office for National Statistics montrent qu’un total de 1 020 décès de patients atteints de Covid ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine se terminant le 12 novembre.

Les données marquent la première fois que le total hebdomadaire a dépassé les 1 000 en huit mois.

La nouvelle survient alors que le gouvernement conseille aux Britanniques de passer un test de flux latéral avant de se rendre dans des endroits surpeuplés comme les achats de Noël.

Les ministres pensent que le Royaume-Uni est dans une meilleure position que des pays comme l’Allemagne et l’Autriche en raison de l’adoption relativement élevée du vaccin et du rappel, qui a maintenant été déployé pour les personnes âgées de 40 ans et plus.

L’Autriche est entrée dans un verrouillage national lundi, après avoir imposé un verrouillage aux personnes non vaccinées uniquement.

Seuls 65% des Autrichiens ont reçu un double coup, un taux qui, selon le chancelier Alexander Schallenberg, est « honteusement bas », par rapport aux 80% du Royaume-Uni.

Le responsable du programme jab d’Oxford a déclaré que le coronavirus n’est plus une maladie des vaccinés, car presque tous les patients des soins intensifs ne sont pas vaccinés.

Le professeur Sir Andrew Pollard a écrit dans The Guardian : « Parmi le grand public, la pandémie est toujours considérée comme une peste silencieuse, rendue visible par les images de patients luttant pour leur prochain souffle… Cette horreur continue, qui se déroule dans les unités de soins intensifs en Grande-Bretagne. , est désormais largement réservé aux personnes non vaccinées. »

Il a ajouté : « Généralement, le COVID-19 n’est plus une maladie des vaccinés ; les vaccins ont tendance à limiter son affliction suffocante, à quelques exceptions près. »

Sir Andrew a déclaré que la plupart des personnes qui subissent une double piqûre ne subiront que des « infections bénignes » qui ne sont « un peu plus qu’un inconvénient désagréable ».

Lundi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de mettre en œuvre l’ensemble de restrictions du « Plan B » du gouvernement.

Un document officiel envoyé par la UK Health Security Agency aux dirigeants des mairies et aux directeurs de la santé publique fin octobre a déclaré que le plan B informerait le public « clairement et de toute urgence » de « se comporter avec plus de prudence ».

Les mesures du plan B pourraient inclure l’introduction de passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit, les lieux intérieurs bondés et les lieux extérieurs avec plus de 10 000 participants.

Il pourrait également introduire «l’obligation légale de couvrir le visage dans certains contextes» et conseiller aux gens de travailler à domicile.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la région européenne restait sous l’emprise de la pandémie, car le nombre signalé de décès de Covid a désormais dépassé 1,5 million pour les 53 pays de cette région.

L’OMS a déclaré que les décès de Covid en Europe devraient atteindre plus de 2,2 millions d’ici le printemps de l’année prochaine, et que 49 pays connaîtront un stress élevé ou extrême sur les unités de soins intensifs d’ici mars 2022.

Le Dr Hans Henri P Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré: « Nous avons tous la possibilité et la responsabilité d’aider à éviter des tragédies et des pertes de vie inutiles, et à limiter les perturbations supplémentaires pour la société et les entreprises au cours de cette saison hivernale. »

