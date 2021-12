SONDAGE sur le verrouillage de Londres : le capital devrait-il être fermé alors que les affaires Omicron éclatent ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Omicron : 10 059 nouveaux cas confirmés de variante

La décision du maire de Londres est intervenue le lendemain du jour où l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a évalué le nombre total de cas d’Omicron enregistrés à travers le Royaume-Uni à près de 25 000 à 18 heures, en hausse de plus de 10 000 cas par rapport à 24 heures plus tôt. Sept personnes soupçonnées d’avoir eu la variante Omicron étaient décédées jeudi, contre un décès dans les données précédentes de l’UKHSA qui remontaient jusqu’à mardi.

Les hospitalisations de personnes soupçonnées d’avoir la variante sont passées de 65 à 85.

M. Khan a déclaré un « incident majeur » – qui permet une coordination plus étroite entre les différentes agences publiques et peut-être plus de soutien du gouvernement central – alors que les admissions à l’hôpital COVID-19 dans la ville ont augmenté de près de 30% cette semaine.

Il a déclaré que les absences des agents de santé avaient également augmenté.

Est-ce que Londres devrait fermer à cause d’Omicron ? (Image : GETTY)

S’exprimant lors d’une visite à Stamford Bridge, le domicile du Chelsea Football Club qui est utilisé comme centre de vaccination de masse, M. Khan a déclaré : « J’ai pris la décision, en consultation avec nos partenaires, de déclarer un incident majeur aujourd’hui.

« C’est une déclaration de la gravité des choses. »

Le maire travailliste, M. Khan, a également déclaré un incident majeur en janvier, lorsque l’augmentation des cas de COVID-19 a menacé de submerger les hôpitaux.

JUST IN: Verrouillage des Pays-Bas – Les Néerlandais entreront dans les mesures les plus strictes

Sadiq Khan a déclaré un incident majeur (Image: GETTY)

D’autres politiciens sont moins convaincus de la sagesse de restrictions accrues.

Écrivant pour Express.co.uk, Philip Davies, le député conservateur de Shipley dans le West Yorkshire, M. Davies a déclaré: Une énorme proportion de la population a été doublement piquée et près de la moitié de tous les adultes ont eu le rappel, y compris pratiquement tous ceux qui sont à risque de maladie grave due au Covid.

«Et pourtant, nous voici à nouveau, dans presque la même situation qu’à Noël dernier, avec le gouvernement imposant des restrictions et les professionnels de la santé publique de l’État nounou nous disant de ne pas socialiser avec qui que ce soit ou d’assister à des événements sportifs.»

Il a ajouté: « Ce qui est peut-être plus surprenant, c’est le nombre de personnes qui ont été à nouveau effrayées. A quoi servent les vaccins selon les gens ?

A NE PAS MANQUER

Sadiq Khan photographié à Stamford Bridge (Image: GETTY)

« Le but est que nous puissions vivre notre vie en sachant que si nous attrapons Covid, nous éviterons plus que probablement une maladie grave.

« Si nous allons introduire des restrictions sur nos vies chaque fois qu’il y a une nouvelle variante – étant donné que Covid sera avec nous pour toujours – alors nous pourrions aussi bien ne pas nous en soucier et nous enfermer pour toujours. »

De plus, M. Johnson s’est retrouvé sous la pression croissante de son propre parti, 99 de ses propres députés ayant voté contre l’introduction de passeports vaccinaux la semaine dernière.

Néanmoins, on estime que la variante Omicron représente plus de 80 des nouveaux cas de COVID-19 à Londres, ont annoncé vendredi des responsables.

Carte du coronavirus britannique en direct (Image: Express)

Le Premier ministre Boris Johnson devait présider une réunion du comité d’urgence ce week-end avec les administrations décentralisées d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, qui ont leurs propres pouvoirs en matière de santé publique.

Sky News a déclaré que les ministres du gouvernement étaient informés des dernières données sur les coronavirus samedi.

De nombreux reportages dans les médias ont suggéré que les responsables préparent un projet de nouvelles règles qui, si elles sont introduites, interdiraient le mixage en intérieur en Angleterre, sauf pour le travail pendant deux semaines après Noël, lorsque les pubs et les restaurants seraient limités au service à table à l’extérieur.

Les gens pourraient se réunir en groupes de six à l’extérieur, bien que les ministres n’aient pas encore officiellement examiné les plans, a déclaré le Times.

Omicron au Royaume-Uni (Image : Express)

Vendredi, M. Johnson a insisté: « Nous ne fermons pas les choses. »

Cependant, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le No10 continuerait à « examiner de près toutes les données émergentes et nous garderons nos mesures à l’étude au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur cette variante ».

Le nombre total de tous les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les données officielles a légèrement baissé à 90 418, contre un record de plus de 93 000 vendredi, mais il s’agissait toujours du deuxième bilan quotidien le plus élevé du pays. Les chiffres baissent généralement le week-end.

Les cas ont augmenté de 44,4% au cours des sept jours précédant le 18 décembre par rapport à la semaine précédente.