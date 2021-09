Sondage sur les perturbations du Parlement: TMC claque le gouvernement Modi alors que le BJP tente de coincer le Congrès

in

Alors que le député de TMC Derek O’Broien a accusé le BJP d’avoir assassiné la démocratie, le BJP avait tenté de coincer l’opposition sur le chahut à Rajya Sabha.

Le Congrès de Trinamool n’a pas cédé dans son attaque contre le BJP au pouvoir, même après la session de la mousson qui a vu des perturbations répétées et des projets de loi adoptés comme la fabrication d’un «papri chaat». Alors que le gouvernement a prévu de former un comité pour enquêter sur le tumulte du 11 août à la Chambre haute, pratiquement tous les partis d’opposition ont refusé d’en faire partie.

Le BJP a dénoncé le Congrès et d’autres partis d’opposition pour avoir refusé de rejoindre le comité d’enquête. « Rajya Sabha a sa propre dignité. Il est malheureux que l’opposition ait refusé de se joindre au comité formé pour enquêter sur l’incident malheureux à la Chambre…..La mesure a été prise pour sauvegarder les valeurs démocratiques. La réaction de l’opposition est répréhensible. Je pense que calomnier le Centre à l’intérieur de la Rajya Sabha est une tentative d’évasion », a déclaré le ministre de l’Union Prahlad Singh Patel.

Cependant, le député de TCM Rajya Sabha, Derek O’Brien, a critiqué aujourd’hui le gouvernement Modi, l’accusant d’avoir assassiné la démocratie. «C’est le gouvernement qui a perturbé le #Parlement tout au long de la session de la mousson. Le gouvernement fuit toujours les questions difficiles. Cela fait un mois, toujours pas une seule réponse. Une commission d’enquête sera-t-elle mise en place pour révéler comment ce gouvernement assassine la démocratie parlementaire ? » dit O’Brien.

Il a également posé 7 questions au gouvernement dans son Tweet, disant que le gouvernement fuyait toujours les questions difficiles.

“1. Pourquoi le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur n’étaient-ils pas présents au Parlement lors de l’adoption du projet de loi sur la Constitution (127e amendement) ? 2. Pourquoi 38 projets de loi ont-ils été adoptés avec un temps de discussion moyen de 10 minutes par projet de loi ? 3. Pourquoi seulement 1 projet de loi sur 10 a-t-il été soumis à l’examen du comité dans l’actuelle Lok Sabha ? 4. Pourquoi 4 projets de loi sur 10 sont-ils maintenant des ordonnances ? 5. Pourquoi le Premier ministre n’a-t-il pas répondu à une seule question sur le parquet de la Rajya Sabha au cours des cinq dernières années ? 6. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas autorisé la discussion sur la sécurité intérieure ? 7. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas élu de vice-président à Lok Sabha, même après deux ans ? » demanda O’Brien.

#EXPOSÉ C’est le gouvernement qui a perturbé le #Parlement tout au long de la session de la mousson. Le gouvernement fuit toujours les questions difficiles. Cela fait un mois, toujours pas une seule réponse. Une commission d’enquête sera-t-elle mise en place pour révéler comment ce gouvernement assassine la démocratie parlementaire ? Voici comment???? pic.twitter.com/6osqqVF771 — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 11 septembre 2021

C’était notamment le député de TMC dont la remarque « papri chaat » avait irrité le Premier ministre Narendra Modi. «Au cours des 10 premiers jours, Modi-Shah s’est précipité et a adopté 12 projets de loi à un temps moyen de MOINS DE SEPT MINUTES par projet de loi. Adopter une loi ou faire du papri chaat ! avait dit O’Brien.

#COUP DE MAÎTRE #Parlement Au cours des 10 premiers jours, Modi-Shah s’est précipité et a adopté 12 factures à un temps moyen de MOINS DE SEPT MINUTES par facture ???? (Voir le tableau choquant ????) Adopter une loi ou faire du papri chaat ! pic.twitter.com/9plJOr5YbP — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 2 août 2021

Il y a deux jours, le chef de l’opposition au Rajya Sabha et le député du Congrès Mallikarjun Kharge ont affirmé avoir informé le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, que la formation d’une commission d’enquête pour enquêter sur le chahut n’était pas nécessaire car l’affaire est déjà terminée. « Une fois qu’une affaire est close, elle ne devrait pas être rouverte. Il n’est pas souhaitable de constituer un comité et d’enquêter sur la question… J’ai également informé d’autres leaders de l’opposition à ce sujet. Beaucoup ont nié la constitution du comité », avait déclaré Kharge.

Les deux derniers jours de la session de mousson du Parlement les 10 et 11 août ont vu de violentes protestations de l’opposition. Le 10 août, alors que le gouvernement menait un débat sur « les problèmes agricoles et leurs solutions », l’opposition a demandé l’abrogation des lois. Le 11 août, le gouvernement a fait pression en faveur de l’amendement 2021 du General Insurance Business (Nationalisation) alors même que l’ensemble de l’opposition souhaitait que le projet de loi soit soumis à une commission restreinte. Le projet de loi a été adopté alors même que les députés de l’opposition se sont affrontés avec les responsables de la sécurité du Parlement qui avaient envahi la chambre de la Rajya Sabha. Pendant le tumulte, certains députés avaient grimpé sur la table des journalistes à Rajya Sabha et avaient jeté des dossiers vers la présidence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.