SONDAGE sur les voitures : les Britanniques qui ne possèdent pas de véhicule devraient-ils recevoir 1 000 £ selon les plans en Allemagne ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La décision de lever les restrictions fait suite à des mesures similaires prises par le Pendjab, le Rajasthan et l’Odisha. (Photo avec l’aimable autorisation : IE) Les voyageurs à destination du Maharashtra n’auront plus besoin d’un rapport de test RT-PCR négatif à l’aéroport, à condition qu’ils aient terminé les deux doses de vaccin, a annoncé […] More