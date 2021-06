SONDAGE sur l’indépendance écossaise : Esturgeon échouera-t-il avec le complot IndyRef2 après la chute du support ? | Politique | Nouvelles

in

Écosse : la campagne pour l’indépendance “ne se terminera jamais”, selon Carlaw

L’enquête de Panelbase a indiqué qu’une fois les « ne sait pas » exclus, 48 % soutiendraient désormais l’indépendance, en baisse de quatre points par rapport à avril. À l’inverse, le soutien du maintien au Royaume-Uni s’élève à 52%, remettant en question l’affirmation de Mme Sturgeon à la suite des élections de Holyrood de la semaine dernière selon laquelle elle avait le mandat d’exiger un tel vote.

Le sondage, qui a porté sur 1 287 adultes âgés de 16 ans et plus interrogés entre le 16 et le 24 juin, a suggéré que 46% des personnes interrogées pensaient qu’il ne devrait pas y avoir de référendum “dans les prochaines années”, tandis que 19% ont déclaré qu’un devrait avoir lieu “dans les prochaines années”. 12 mois”.

De plus, 35% ont déclaré qu’un vote sur l’indépendance devrait avoir lieu dans les deux à cinq prochaines années.

Le sondeur Sir John Curtice a déclaré que les résultats indiquaient un “refroidissement de l’ardeur indépendantiste” depuis les élections du 6 mai.

Les espoirs de Nicola Sturgeon d’un référendum sur l’indépendance ont été touchés aujourd’hui (Image: GETTY)

Il a déclaré au Sunday Times : « Le parti doit se lancer dans une campagne pour persuader davantage d’Ecossais des mérites de l’indépendance.

“Sinon, Mme Sturgeon pourrait se retrouver avec une promesse de tenir un référendum qu’elle a peu d’espoir de gagner.”

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne Scotland in Union, a déclaré: “Les larges épaules du Royaume-Uni ont aidé toutes les régions du pays à traverser cette crise, de la protection des emplois à un programme de vaccination réussi, il n’est donc pas surprenant que de plus en plus de gens reconnaissent la avantages de rester partie du Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon a suggéré qu’elle avait un mandat pour un référendum (Image: GETTY)

« Le gouvernement écossais devrait écouter ce que disent les électeurs et se concentrer sur la reprise de Covid, qui prendra de nombreuses années, et ne pas rouvrir les anciennes divisions.

“En tant que membre du Royaume-Uni, nous pouvons construire une reprise qui ne laisse aucune communauté de côté.”

Le sondage suggère également que 22% pensaient que l’Ecosse serait un pays indépendant d’ici cinq ans, avec un autre 24% disant que cela se produirait dans cinq à 10 ans.

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster (Image : GETTY)

Sir John Curtice, le sondeur très respecté (Image : GETTY)

Un autre 24% ont estimé que cela n’arriverait “à aucun moment au cours des prochaines décennies”.

Un porte-parole du SNP a déclaré: “Le peuple écossais a délivré un mandat de fer pour un nouveau référendum sur l’indépendance lorsque la crise de Covid sera passée.

“Il est clair sans aucun doute que Westminster a montré qu’il était incapable d’apporter le changement nécessaire à la reprise de l’Écosse après la crise de Covid-19.

“L’Écosse doit avoir le droit de décider de son propre avenir, afin que nous puissions choisir une meilleure voie que le gouvernement conservateur chaotique de Boris Johnson et continuer à construire un pays plus juste.”

Résultats des élections écossaises (Image : Express)

Le SNP a remporté 64 sièges lors des élections du mois dernier, soit un de moins que la majorité globale recherchée par Mme Sturgeon.

S’adressant à Andrew Marr de la BBC le dimanche suivant, elle a déclaré: «Ce serait absurde et complètement scandaleux si jamais cela en arrivait à ce point.

« Si nous arrivons à ce point, l’Écosse se retrouvera dans une situation où l’on lui dira qu’elle n’a aucune voie démocratique pour devenir un pays indépendant.

«Ce serait une situation si grave, si grave et si antidémocratique que je ne pense pas que de part et d’autre que quelqu’un veuille en arriver là.

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

S’adressant à Sky News le même jour, le chancelier du duché de Lancaster Michael Gove a déclaré que parler d’un référendum était une “distraction massive” de la reprise pandémique.

Il a ajouté : « Je ne peux pas croire que les gens s’inquiètent pour leur emploi, la prolongation du congé, ce qui arrive à l’éducation de leurs enfants.

« Je ne peux pas croire que la réponse à toutes ces choses est un débat prolongé sur la constitution.

“Si vous regardez les votes exprimés dans les circonscriptions en Écosse, plus de personnes ont voté pour des partis opposés à un référendum sur l’indépendance que pour ceux qui pourraient envisager cette perspective.”