Sondage : téléphone OnePlus avec Color OS, ou Oppo/Oxygen ?

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a annoncé que « OnePlus 2.0 » était en route. Comme prévu, OnePlus et Oppo fusionnent de plus en plus, y compris dans le département logiciel. Oxygen OS de OnePlus et Color OS d’Oppo se réuniront pour créer un nouveau système d’exploitation unifié encore inconnu.

Bien sûr, à la manière de OnePlus, la société ne nous dit rien sur ce nouveau système d’exploitation unifié. Au lieu de cela, nous devons spéculer sur la façon dont il pourrait être possible qu’un système d’exploitation mobile soit à la fois « riche en fonctionnalités » et « léger ». Vous pouvez en savoir plus sur nos réflexions à ce sujet ici.

Cela nous a fait réfléchir : qu’espérez-vous ? Espérez-vous du matériel OnePlus avec quelque chose de similaire à Color OS ? Ou espérez-vous du matériel Oppo avec quelque chose de similaire à Oxygen OS ? En supposant que ce soient vos deux seuls choix, lequel choisiriez-vous ?

Répondez au sondage ci-dessus pour nous faire part de votre réponse. Supposons que quel que soit votre choix, le téléphone hypothétique en question est de niveau phare. Supposons donc qu’il s’agisse d’un OnePlus 9 Pro avec Color OS ou d’un Oppo Find X3 Pro avec Oxygen OS.

Faites-nous part de votre réponse dans le sondage, puis n’hésitez pas à sonner dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire.