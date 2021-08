Sondage : Tenez-vous compte des téléphones Google Pixel 6 ?

Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont parmi les smartphones les plus populaires du moment, et ils ne sont même pas prêts à être lancés avant l’automne. Mais cela n’a pas empêché Google de nous fournir un premier teaser, divulguant de nouvelles informations sur ses prochains produits phares et la puce Google Tensor qui les alimentera. Cependant, étant donné que nous ne verrons peut-être pas la série Pixel 6 avant au moins quelques mois, êtes-vous prêt à attendre la mise à niveau ou êtes-vous plus intéressé par des lancements de smartphones plus immédiats ?

Attendez-vous pour les téléphones Google Pixel 6 ?

L’annonce du Pixel 6 de Google a réussi à détourner l’attention du prochain Galaxy Unpacked, qui est prévu pour la semaine prochaine. Le 11 août, Samsung s’apprête à annoncer de nombreux nouveaux appareils, notamment le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les nouveaux téléphones devraient rationaliser davantage la gamme pliable de l’entreprise avec des conceptions améliorées, de meilleurs logiciels, et enfin, S Prise en charge du stylo. Avec l’annonce qui approche à grands pas, les nouveaux smartphones de Samsung pourraient arriver entre les mains des consommateurs d’ici la fin du mois.

Le Pixel 6 n’est pas tout ce que Google a dans sa manche. Selon Google, le Pixel 5a devrait également être lancé ce mois-ci, bien que nous n’ayons pas de date exacte. Des rumeurs récentes suggèrent que l’appareil pourrait arriver dans les magasins d’ici la fin de ce mois et à un prix assez modeste.

Le Pixel 5a sera probablement une copie proche du Pixel 5 de l’année dernière, de la conception aux spécifications internes, bien qu’il puisse supprimer certaines fonctionnalités plus haut de gamme comme la recharge sans fil. Cela dit, selon le prix de lancement, il pourrait très bien être l’un des meilleurs téléphones Android bon marché de 2021.

