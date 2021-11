SONDAGE Tory Sleaze : Boris avait-il raison de faire demi-tour sur les modifications apportées aux règles de conduite des députés ? | Politique | Nouvelles

Owen Paterson: Ben Shephard fait griller Kwarteng au vote des députés

La commissaire aux normes parlementaires, Kathryn Stone, a statué qu’Owen Paterson, député de North Shropshire, avait abusé de ses pouvoirs à Whitehall au profit de deux entreprises pour lesquelles il travaillait, qualifiant sa conduite de plaidoyer rémunéré « flagrant ». Le Commons Standards Committee a décrété que M. Paterson serait banni du Parlement pendant 30 jours, mais mercredi, le gouvernement a voté une motion pour annuler cette décision.

Avec le soutien du Premier ministre, les députés conservateurs ont voté pour la création d’un nouveau comité à majorité conservatrice chargé d’examiner une refonte complète des règles du Parlement en matière de normes et de reconsidérer le cas de M. Paterson.

Les travaillistes, le SNP et les démocrates libéraux ont tous voté contre la motion, aux côtés de 13 conservateurs rebelles – mais leur résistance n’a pas suffi.

Des cris de « honte » ont été entendus sur les bancs lorsque la conférencière Lindsay Hoyle a lu le résultat.

Dans les 24 heures qui ont suivi, il y a eu un tollé général et des moqueries de la presse, aux côtés du mépris du député, obligeant Boris Johnson à annoncer un revirement du vote.

Il est prévu qu’un nouveau vote sur la suspension d’Owen Paterson ait lieu avant mercredi.

Le leader de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré ce matin aux députés qu’un lien « doit être rompu » entre le cas de M. Paterson et une refonte plus large des processus disciplinaires du Parlement.

Boris Johnson a fait volte-face sur sa décision de renverser la décision du comité contre l’inconduite des députés (Image: .)

Il a déclaré: « Je suis conscient que le vote d’hier soir a créé une certaine controverse.

« Il est important que les normes dans cette Assemblée soient établies sur une base multipartite.

« La Chambre a voté très clairement hier pour montrer qu’elle s’inquiète du processus de traitement de ces plaintes et que nous aimerions un système de recours.

« Mais ce changement devrait se faire sur une base multipartite et ce n’est clairement pas le cas.

« Bien qu’il y ait un sentiment très fort des deux côtés de la Chambre qu’il y a un besoin d’un processus d’appel, il y a également un fort sentiment que cela ne devrait pas être basé sur un seul cas ou appliqué rétrospectivement.

« Je crains que le débat d’hier soir n’ait confondu le cas individuel avec la préoccupation générale.

« Ce lien doit être rompu. »

Les députés ne sont pas autorisés à utiliser leur pouvoir au gouvernement pour défendre les entreprises dont ils reçoivent de l’argent.

Mais M. Paterson est consultant rémunéré pour la société de diagnostic clinique Randox depuis 2015 et pour le distributeur de viande Lynn’s Country Foods depuis 2016, recevant 100 000 £ par an de Randox et 12 000 £ par an de Lynn’s en plus de son salaire parlementaire de 81 000 £.

Le Commons Standards Committee a constaté que M. Paterson avait enfreint cette règle sur le plaidoyer rémunéré en :

• Faire trois démarches auprès de la Food Standards Agency concernant Randox et les tests d’antibiotiques dans le lait.

• Faire sept démarches auprès de la Food Standards Agency concernant Lynn’s Country Foods.

• Faire quatre démarches auprès des ministres du Département du développement international concernant Randox et la technologie des tests sanguins.

• Omettre de déclarer son intérêt en tant que consultant rémunéré auprès de Lynn’s Country Foods dans quatre courriels adressés à des fonctionnaires de la Food Standards Agency.

• Utilisation de son bureau parlementaire à 26 reprises pour des rendez-vous d’affaires avec ses clients.

• Envoi de deux lettres relatives à ses intérêts commerciaux, sur papier à en-tête de la Chambre des communes.

Owen Paterson est payé 110 000 £ par les entreprises qu’il défend à Whitehall en plus de son député de 80 000 £ (Image: .)

Si les députés approuvaient une suspension de 30 jours de M. Paterson, il ferait l’objet d’une pétition de révocation, et si plus de 10 % des électeurs locaux signaient la pétition, une élection partielle pourrait être déclenchée dans sa circonscription du North Shropshire et le Les conservateurs pourraient perdre un siège au parlement.

Pensez-vous qu’une suspension de 30 jours de M. Paterson est suffisante compte tenu de son plaidoyer rémunéré? Ou doit-il être complètement radié ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.

Trois des députés conservateurs qui ont voté en faveur d’une refonte des règles de normes actuelles font actuellement eux-mêmes l’objet d’une enquête.

Le leader fantôme de la Chambre, Thangam Debbonaire, a déclaré: « Toutes les personnes honnêtes de toutes convictions politiques doivent s’opposer à ces tentatives nues des députés conservateurs d’éviter un examen minutieux de leur comportement. »

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que les députés conservateurs avaient voté « pour libérer l’un des leurs », une décision qui, selon lui, » sapera davantage la confiance du public dans la politique à un moment où nous devrions essayer de restaurer la décence et l’honnêteté « .

Jacob Rees-Mogg a demandé que le cas d’Owen Paterson soit retiré des appels des conservateurs pour assouplir l’enquête des députés (Image: .)

Lord Evans, qui préside la commission des normes de la vie publique – conseillant le Premier ministre sur la conduite de ses ministres – a déclaré que c’était « un moment très grave et dommageable pour le parlement et pour les normes publiques dans ce pays ».

Certains députés ont même comparé la décision des conservateurs de réviser la réglementation à une motion qui ne serait adoptée qu’en Russie.

Mais le secrétaire aux Affaires, M. Kwarteng, a rejeté ces comparaisons, déclarant au Today Program que les députés parlaient de changer le processus « depuis longtemps ».

Il a déclaré que le vote visait à « ramener un sentiment d’équité », et le cas de M. Paterson « a renforcé et attiré l’attention sur ce fait ».

