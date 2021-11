SONDAGE Tory Sleaze : Les nouvelles règles des députés sur les emplois de conseil sont-elles suffisantes ? | Politique | Nouvelles

Lors d’une conférence de presse mardi, le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a présenté une motion visant à interdire « tout travail rémunéré pour fournir des services en tant que stratège, conseiller ou consultant parlementaire ». Le Premier ministre a surpris l’opposition en soutenant une interdiction du conseil pour tenter de tirer un trait sur quinze jours de révélations dommageables qui ont fait chuter la tête des sondages conservateurs.

Dans une lettre adressée au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, le Premier ministre a déclaré que les députés devraient adopter une interdiction des consultations « de toute urgence » et a déclaré que cela empêcherait les députés « d’exploiter leurs positions ».

M. Johnson est revenu sur sa décision précédente d’annuler une décision rendue par le Commons Standards Committee contre Owen Paterson pour un plaidoyer payé « erroné » de plus de 100 000 £.

Le Parti conservateur a voté une motion visant à démanteler le Commons Standards Committee et à permettre aux députés de faire appel des sanctions pour corruption, une décision sur laquelle le parti a depuis fait marche arrière.

Sir Keir Starmer est heureux que le Premier ministre ait changé de position, mais estime que l’interdiction devrait englober tous les seconds emplois à quelques exceptions près.

Il a ajouté: «Ce que je veux voir du Premier ministre maintenant, c’est qu’il suive et veille à ce que ses députés votent pour cela demain afin que nous puissions avoir cette décision contraignante de la Chambre et aller de l’avant.

« Nous avons eu deux semaines de corruption et de sordides. Continuons et voyons ce vote se dérouler demain. »

Sir Keir a également déclaré qu’il devrait également y avoir une interdiction de cinq ans pour les anciens ministres d’occuper des emplois dans les secteurs qu’ils réglementaient auparavant, et qu’il devrait y avoir des règles plus strictes pour empêcher l’argent étranger d’entrer dans la politique britannique.

Au cours des deux dernières semaines, des députés qui amassent de l’argent en plus de leur salaire de député de 82 000 £ ont été exposés.

Sir Geoffrey Cox, un député conservateur qui était procureur général au plus fort des négociations sur le Brexit, a enregistré un total de 970 000 £ de revenus l’année dernière, pour 705 heures de services juridiques.

Cela représente près de la moitié des heures de travail qu’une personne à temps plein travaillerait en un an – des heures qui, selon beaucoup, devraient être consacrées à l’écoute des problèmes des électeurs.

En vertu de l’interdiction prévue par M. Johnson des rôles de consultant, Sir Geoffrey ne sera pas affecté.

Le travail n’est pas en faveur d’une interdiction totale des deuxièmes emplois car un certain nombre de députés sont employés comme médecins et infirmières et ont continué à travailler en première ligne du NHS pendant la pandémie.

La députée travailliste de Tooting, Rosena Allin-Khan, qui représente ses électeurs depuis 2016 et continue de travailler pour le NHS.

Elle soutient que son travail en tant que médecin la rapproche de sa communauté et n’affecte pas les heures qu’elle consacre en tant que députée, car elle travaille quelques quarts par mois, souvent un dimanche.

Elle a déclaré: «Il est inacceptable que certains députés considèrent leur rôle parlementaire comme une vache à lait pour d’autres entreprises – il y a un monde de différence entre travailler sur notre ligne de front du NHS et se remplir les poches dans le secteur privé.

« La question pour moi est la suivante : pour quoi travaillez-vous : le bien public ou le gain privé ? »

Parmi les autres députés qui ont été exposés au cours des deux dernières semaines, citons le député conservateur Andrew Mitchell, qui occupe six postes de consultant, soutient les banques d’investissement et les cabinets comptables, gagnant 180 000 £ pour 34,5 jours de travail.

En comparaison, la personne moyenne au Royaume-Uni gagne environ 4 000 £ pour 34,5 jours de travail.

Un autre député conservateur, Julian Smith, gagne 144 000 £ pour 62 à 84 heures de travail pour trois entreprises, notamment en conseillant sur l’énergie et les carburants renouvelables. Ces gains s’élèvent à 2 322 £ par heure.

Un Britannique de plus de 23 ans au salaire minimum (8,91 £ par heure) gagnera 748,44 £ pour 84 heures de travail.

