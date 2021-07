Sondage : Utiliseriez-vous un smartphone sans étui ?

De nos jours, il est difficile de trouver des personnes qui ne couvrent pas leur téléphone avec un étui de protection. En fait, même dès 2017, la plupart des gens ont voté dans un sondage Statista pour dire qu’ils utilisent un étui sur leur téléphone. Avance rapide jusqu’en 2021 et les smartphones ont des corps qui n’inspirent pas vraiment confiance en leur durabilité. L’utilisation de dos en verre est devenue plus répandue pour permettre des fonctionnalités telles que le chargement sans fil, rendant les téléphones glissants et plus susceptibles de se briser. Même si vous avez un téléphone en plastique ou en métal, le laisser tomber sur son coin fait presque toujours craquer l’écran.

Une autre raison pour laquelle vous ne voulez peut-être pas que votre téléphone devienne commando est que vous avez payé un joli centime pour cela et que vous voulez le garder fonctionnel et beau, même si cela signifie cacher le design ou le coloris qui vous a attiré vers le téléphone dans le premier endroit.

Mais il y a aussi une autre école de pensée. Pourquoi la responsabilité de faire durer les téléphones sans dommage incombe-t-elle aux consommateurs plutôt qu’aux OEM qui fabriquent les appareils ? De nombreuses personnes, y compris C. Scott Brown d’Android Authority, préféreraient utiliser un téléphone sans étui. Eric Zeman de notre équipe a également apprécié d’utiliser son Pixel 5 sans étui grâce à la

coque en aluminium enduit de résine.

Avec de solides arguments à la fois pour et contre l’utilisation des étuis sur les téléphones, nous avons pensé à vous demander, à vous nos lecteurs, ce que vous feriez si vous aviez le choix. Utiliseriez-vous un jour votre smartphone sans étui ? Répondez à notre sondage ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez plus à dire ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous et nous ne manquerons pas d’ajouter vos opinions aux résultats finaux de ce sondage.