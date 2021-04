Sondage: utilisez-vous davantage la recharge filaire ou sans fil?

Qu’il s’agisse de Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus ou Huawei, de nombreux smartphones phares proposent des solutions de charge avec et sans fil. Et les deux options ont fait des progrès majeurs en termes de vitesse de charge et d’efficacité.

Dans quel camp vous situez-vous? Utilisez-vous davantage la charge filaire ou préférez-vous simplement un pad sans fil? Faites-nous savoir lequel vous utilisez le plus via notre sondage ci-dessous.

Chargement du sondage

L’une des principales raisons d’utiliser la charge filaire est qu’elle a tendance à être beaucoup plus rapide que la charge sans fil. En fait, il n’est pas rare de trouver des téléphones qui peuvent être complètement chargés via un câble en moins d’une heure. La charge filaire a aussi historiquement la réputation d’être plus efficace.

Le chargement sans fil est cependant très pratique, car vous n’avez pas besoin de jouer avec un câble. Tout ce que vous avez à faire est de poser votre téléphone sur le socle de chargement et vous êtes prêt à partir. Les vitesses sans fil ont tendance à être inférieures aux vitesses de charge filaire, mais quelques appareils récents intensifient les choses ici (par exemple, la série Xiaomi Mi 11).

Donnez-nous votre préférence en répondant au sondage plus haut dans la page et précisez dans les commentaires si vous avez plus à dire.