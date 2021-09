Sondage : Utilisez-vous des effets de beauté lorsque vous prenez des selfies ?

Les fonctionnalités d’embellissement font partie des appareils photo des smartphones depuis plusieurs années maintenant, promettant de vous faire mieux paraître lorsque vous prenez des selfies. En fait, il est difficile de trouver un smartphone de nos jours qui n’a aucun effet d’embellissement.

Mais ces fonctionnalités sont-elles réellement utilisées par les lecteurs d’Android Authority ? C’est ce que nous voulons découvrir dans le sondage d’aujourd’hui, alors faites entendre votre voix en votant ci-dessous.

Il existe une grande variété d’effets de beauté disponibles sur les téléphones lors de la prise de selfies, tels que l’élimination des imperfections de la peau, le contour de votre visage et l’ajustement du teint sous vos yeux. Certains de ces effets au fil des ans ont été étranges et un peu troublants, comme le blanchiment de la peau, l’augmentation de la taille de vos yeux et la diminution de la taille de votre nez et de votre menton.

Alors, utilisez-vous l’un de ces effets beauté ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus et soumettez un commentaire si vous avez plus à partager.