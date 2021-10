Sondage : utilisez-vous des produits pour la maison intelligente dans la maison ?

La maison intelligente est là, et elle bénéficie d’avantages plus utiles que jamais. Avec les récents lancements d’Amazon et le vaste support de Google pour les appareils domestiques intelligents, il devient de plus en plus facile de construire votre maison intelligente exactement comme vous le souhaitez. Mais ce n’est pas pour tout le monde, car certaines personnes préfèrent un mode de vie plus simple où vous vous levez pour allumer l’interrupteur.

Nous voulons savoir si la maison intelligente est faite pour vous.

Utilisez-vous des appareils domestiques intelligents dans toute la maison ?

En ce qui concerne les produits pour la maison intelligente, vous avez le choix entre deux grands acteurs : Google et Amazon. Bien sûr, Samsung a ses propres écosystèmes, mais Google et Amazon détiennent sans doute la plus grande part de l’espace de la maison intelligente, leurs écosystèmes respectifs continuant de croître et de s’améliorer chaque année.

Ils possèdent également certains des meilleurs écrans intelligents du marché, comme le Nest Hub Max, ce qui facilite le contrôle de tous vos produits de maison intelligente avec un seul hub. Malheureusement, Google ne met pas autant à jour ses offres d’affichage propriétaires. Pourtant, Amazon propose souvent de nouveaux modèles, le dernier en date étant l’Echo Show 15, qui sert également de cadre photo numérique.

À l’heure actuelle, l’achat de produits pour la maison intelligente peut être une entreprise délicate, car tous les appareils ne fonctionnent pas avec tous les écosystèmes. Cependant, cela changera bientôt avec la nouvelle initiative Matter. De grandes entreprises dotées d’écosystèmes et de produits de maison intelligente sont impliquées dans son processus, qui lancera une norme de connectivité à mettre en œuvre dans tous les produits certifiés Matter. Ainsi, quel que soit l’appareil domestique intelligent que vous achetez, vous pouvez être sûr qu’il fonctionnera avec votre écosystème.

Si vous n’avez pas envisagé de transformer votre maison en une maison intelligente, cela peut valoir la peine d’être examiné, surtout une fois que les produits certifiés Matter arriveront sur le marché. Faites-nous savoir si vous utilisez des produits pour la maison intelligente dans votre maison et quelle est votre expérience avec eux.

Contrôlez votre maison

Nest Hub Max

Prenez votre réunion de votre lit

Le Google Nest Hub Max est l’un des meilleurs écrans intelligents pour votre maison, surtout si vous êtes absorbé par l’écosystème de Google. Google vous permet d’accéder facilement à vos réunions de travail directement depuis votre écran, ce qui en fait également le centre de travail ultime.

