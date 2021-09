Sondage : utilisez-vous le thème noir ou blanc sur votre commutateur Nintendo ?

Parmi tous les discours sur les grands jeux à venir, la double sortie imminente de Terreur des métroides et le modèle OLED Switch, nous aimons examiner les grandes questions ici à Nintendo Life. Des trucs qui comptent.

Nous revenons donc aux thèmes et au choix fondamental auquel sont confrontés tous les propriétaires de Nintendo Switch – Basic White ou Basic Black ? C’est un choix difficile, un choix important et qui ne sera encore amplifié que pour ceux qui obtiennent le nouveau système brillant de Nintendo. Si chaque pixel est éclairé individuellement selon la magie OLED, de quelle couleur doivent être ces pixels ?

Il existe maintenant une bonne réponse à cette question, mais nous ne préjugerons pas des résultats en la confirmant ici. Et nous voulons également votre avis sur la question de savoir si Nintendo devrait – quatre ans et demi plus tard – nous donner plus de thèmes pour le système. Si, comme cet écrivain, vous aviez pas mal de thèmes payants sur 3DS et que vous aimiez les régler sur “aléatoire”, alors vous avez une réponse en tête.

Tant de choix, oh Nintendo tu nous gâtes !

Alors, changez de thème, lequel est le meilleur ?

N’hésitez pas à nous faire savoir ci-dessous quel thème de couleur vous souhaitez pour votre Switch, et comment Nintendo devrait lier les thèmes déverrouillables à l’amiibo afin que nous puissions enfin basculer un doux thème Wario jaune/violet.