Sondage : utilisez-vous les notifications d’exposition au COVID-19 sur votre téléphone ?

De nombreux Américains célébreront la fête du 4 juillet ce week-end, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup de voyages et de rencontres. Les États commencent à rouvrir et les mandats de masques sont levés grâce aux efforts de vaccination dans tout le pays, ce qui signifie que les gens auront plus à célébrer ce week-end. Là où je vis à Seattle, dans l’État de Washington, nous avons récemment ressenti toute la force de l’été, mais maintenant que le temps est revenu à la normale, les gens seront plus enclins à sortir.

Alors que de nombreux États ont atteint la barre des 50 % d’individus totalement ou partiellement vaccinés, les États-Unis n’ont pas atteint leur objectif de 70 % le 4 juillet. Les dernières données montrent qu’un peu plus de 54 % des Américains ont reçu au moins une injection, tandis que 43 % sont complètement vaccinés. Cela dit, les applications de recherche de contacts liées au système de notification d’exposition qu’Apple et Google ont déployé l’année dernière peuvent toujours s’avérer utiles pour vous assurer un week-end en toute sécurité. Nous voulons savoir si vous avez toujours activé les notifications d’exposition sur votre téléphone.

Utilisez-vous les notifications d’exposition au COVID-19 sur votre téléphone ?

Les notifications d’exposition ont été développées en tandem par Google et Apple comme un moyen facile de suivre l’exposition au COVID-19. Nous avons une FAQ sur le système de notification d’exposition COVID-19 de Google et Apple. Pourtant, en un mot, le système utilise des identifiants Bluetooth aléatoires pour vous alerter si vous avez été en contact étroit avec une personne récemment testée positive pour COVID-19.

On s’attend à ce que cela puisse inciter les utilisateurs à se faire tester rapidement pour s’assurer qu’ils n’exposent pas potentiellement les autres. Mais, bien sûr, il s’agit d’un système d’adhésion, et il appartient aux individus d’entrer les résultats de leurs tests dans l’application pour qu’ils fonctionnent efficacement.

Selon une étude, le système pourrait avoir évité plus d’un demi-million d’infections au Royaume-Uni.

Heureusement, il est assez facile de l’activer. Si vous utilisez l’un des meilleurs téléphones Android, le système est déjà sur votre appareil. Vous n’avez qu’à aller sur votre téléphone Paramètres > Google > Notifications d’exposition au COVID-19.

Aux États-Unis, les notifications dépendent des autorités sanitaires de l’État et, par conséquent, le système exige que vous téléchargiez l’application de recherche de contacts développée par votre État. Vous pouvez trouver votre application d’état ou de région en cliquant sur l’icône +. Malheureusement, tous les États ou régions n’ont pas activé le système, donc c’est aléatoire.

Si vous avez utilisé le système, faites-nous savoir dans les commentaires quelle a été votre expérience. Si vous choisissez de ne pas l’utiliser, dites-nous pourquoi.