Sondage : Utilisez-vous toujours un protecteur d’écran sur votre téléphone ?

Hadlee Simons / Autorité Android

Les téléphones d’aujourd’hui sont assez résistants, mais une préoccupation qui n’a jamais vraiment disparu est d’endommager votre écran. C’est toujours le cas malgré les écrans de téléphone d’aujourd’hui offrant une résistance impressionnante aux rayures et aux éclats.

Un moyen populaire de protéger l’écran consiste à utiliser un protecteur d’écran, mais est-ce quelque chose que vous utilisez toujours sur votre téléphone ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Un protecteur d’écran peut en effet protéger contre les rayures qui s’accumulent avec le temps et absorber certains dommages en cas de chute. Cela ne fait donc pas de mal d’en appliquer un sur votre téléphone, surtout lorsqu’il est combiné avec un étui.

Là encore, les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui vantent généralement tous les versions plus récentes de Gorilla Glass, telles que Gorilla Glass 6 et Gorilla Glass Victus. Et ces solutions de verre de protection peuvent résister à de multiples chutes de 1,6 à deux mètres, tout en offrant une grande résistance aux rayures. Un protecteur d’écran n’est donc plus aussi nécessaire qu’il y a plusieurs années.

Faites-nous savoir si vous utilisez toujours des protecteurs d’écran en répondant à notre sondage ci-dessus, et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.