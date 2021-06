Sondage : Utilisez-vous Windows ou préférez-vous un autre OS ?

Microsoft a dévoilé Windows 11 lors de l’événement What’s Next pour Windows cette semaine, qui a apporté de nouvelles fonctionnalités et des changements de conception. La barre des tâches fait peau neuve, les fenêtres sont plus dynamiques, les widgets remplacent plus ou moins les vignettes dynamiques et les applications Android sont enfin prises en charge. Le système d’exploitation semble être une version plus rationalisée de Windows 10 qui s’appuie davantage sur l’écosystème Android, ce qui pourrait être le coup de pouce dont Microsoft a besoin pour maintenir la compétitivité de Windows, en particulier après qu’Apple et Google ont récemment introduit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour leurs plates-formes respectives.

Cela dit, après l’annonce de Windows 11, nous voulons savoir quel système d’exploitation vous préférez utiliser sur votre ordinateur personnel. Faites-nous savoir dans les commentaires pourquoi vous préférez un système d’exploitation à un autre.

Quel système d’exploitation préférez-vous utiliser ?

Windows 11 s’inspire de Windows 10X récemment supprimé, qui était à l’origine une version allégée de Windows positionnée pour prendre en charge les appareils Chrome OS. Cela aurait permis à Windows de mieux fonctionner sur les machines bas de gamme comme le fait Chrome OS, ce qui lui aurait donné un coup de pouce en matière d’éducation. Microsoft a plutôt décidé de déployer ce développement dans la version principale de Windows, qui sera disponible plus tard cette année.

Avec la prise en charge des applications Android, Windows est mieux équipé pour affronter Chrome OS. Cependant, le support est limité à l’App Store d’Amazon, qui fonctionnera en tandem avec le Microsoft Store pour télécharger des applications, mais c’est quand même un mouvement important. Windows se connecte déjà assez bien avec les meilleurs téléphones Android grâce à des applications comme Your Phone, qui synchronise les appels, les SMS, les notifications, les images et permet même aux utilisateurs de diffuser des applications depuis leur PC. À bien des égards, le couplage de smartphones Android est meilleur sur un PC Windows que sur un Chromebook, et la prise en charge officielle des applications ne fera que rapprocher Microsoft et Google, même si c’est via Amazon.

Vous pouvez suivre plus de couverture sur Windows 11 sur Windows Central.

