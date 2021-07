SONDAGE Vaccins : Boris Johnson devrait-il rendre les vaccins Covid obligatoires après l’avertissement de Macron ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 1000% depuis avril et que plus de 6,5 millions de personnes âgées de 18 ans ou plus n’ont pas encore reçu le vaccin, Express.co.uk souhaite vous demander si Boris Johnson devrait rendre les vaccinations Covid obligatoires ? Le président Macron a annoncé que les vaccins Covid seraient obligatoires à partir de septembre pour les agents de santé et les personnes souhaitant utiliser les transports en commun et les espaces de loisirs comme les restaurants. Sa nouvelle approche est venue en réponse à la férocité de la variante Delta qui balaie la nation.

Vendredi, des scientifiques ont averti le gouvernement français qu’une quatrième vague interviendrait dans les prochains mois et que jusqu’à 95 % de la population devrait être vaccinée pour contrôler la propagation. À l’heure actuelle, moins de 40 % de la population française a reçu les deux vaccins et seulement la moitié environ a reçu son premier vaccin.

Lors d’une conférence de presse télévisée lundi, il a déclaré : « L’équation est simple : plus nous vaccinons, moins nous laissons de place à ce virus pour circuler.

“Il faut aller vers la vaccination de tous les Français, c’est la seule voie vers une vie normale.

“Je suis conscient de ce que je vous demande, et je sais que vous êtes prêt pour cet engagement, cela fait partie, en quelque sorte, de votre sens du devoir.”

Il y a eu une vague de critiques de ses nouvelles demandes de vaccination de la part des Français et de ceux contre la vaccination dans le monde.

Le Royaume-Uni s’en sort bien mieux avec son déploiement de vaccination que la France, ayant administré le premier vaccin à environ 85 pour cent de sa population âgée de 18 ans et plus. Mais le taux de vaccination actuel suffira-t-il à nous sauver d’une quatrième vague provoquée par la variante Delta ?

Express.co.uk veut savoir si vous seriez favorable à ce que le Premier ministre Boris Johnson impose la vaccination à ceux qui le souhaitent moins.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’annonce de Macron, Aaron Indigo, un mannequin de Londres a déclaré à Express.co.uk : « C’est de la tyrannie pure et simple, des gens comme ma mère vont se faire vacciner par peur.

« Mais je préfère mourir et regarder ma mère mourir devant moi que de me faire vacciner. »

Humera Ahmad, une femme de 74 ans de Pinner qui s’est protégée de la pandémie, a déclaré: “Je pense que tous ceux qui peuvent être vaccinés contre Covid devraient légalement le faire.

“Mais je pense qu’il pourrait être compliqué de prouver l’exemption si vous ne pouvez pas vous faire vacciner en raison d’allergies ou d’autres raisons, donc je ne sais pas si l’idée est pratique en réalité.”

Jewell Kidd, une assistante pédagogique du Kent, a déclaré que devoir prouver la vaccination pour se rendre dans les lieux d’accueil pourrait “vraiment nuire à la clientèle”, mais elle serait en faveur d’une vaccination obligatoire pour les vols.