Sondage : Vivez-vous dans une zone couverte par la 5G ?

À l’exception de quelques marchés, la connectivité 5G s’est étendue à une tonne de pays à travers le monde. En fait, il est probablement plus facile de nommer des pays sans 5G, comme l’Inde.

C’est une chose pour votre pays d’avoir la 5G, mais une autre chose pour votre quartier et votre foyer d’avoir une couverture. Alors, restez-vous dans une zone couverte par la 5G ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Pour être clair, nous parlons à la fois de la 5G inférieure à 6 GHz et de la norme mmWave 5G. Sub-6GHz 5G ressemble plus à 4G LTE, offrant des vitesses similaires et une couverture globale. Pendant ce temps, mmWave 5G (également connu sous le nom de 5G ultra-large bande par certains réseaux) est beaucoup plus rapide que la 5G inférieure à 6 GHz, mais est plus capricieux en termes de couverture.

Dans tous les cas, vous pouvez voter via le sondage ci-dessus et laisser un commentaire si vous en avez plus en tête.