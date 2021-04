Sondage: Votre opinion sur Apple Arcade s’est-elle améliorée avec l’arrivée des jeux iOS classiques?

Apple Arcade a été introduit en 2019 comme un nouveau moyen d’offrir un accès complet aux jeux via un abonnement mensuel. Cependant, la plate-forme n’est pas exactement considérée comme un énorme succès. Avec l’annonce récente de l’arrivée des jeux iOS classiques sur Apple Arcade, nous voulons savoir si votre opinion sur Apple Arcade s’est améliorée avec l’arrivée des jeux iOS classiques.

Lorsque Apple a annoncé Apple Arcade, la société a promis de proposer de nouveaux jeux développés exclusivement pour la plate-forme, disponible pour iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Tous les jeux inclus n’ont pas de publicités ni d’achats intégrés, car l’utilisateur paie déjà 4,99 $ par mois pour avoir accès à Apple Arcade.

Lors de son lancement, Apple Arcade avait environ 100 jeux, mais la plupart d’entre eux étaient des jeux mobiles de franchises inconnues et de développeurs indépendants. Des titres comme Mini Motorways, Hexaflip, Hot Lava, Super Impossible Road et Oceanhorn 2 sont certainement amusants à jouer, mais ils ne semblent pas suffisants pour retenir les abonnés.

Apple n’a jamais discuté officiellement des chiffres d’Apple Arcade, mais un analyste a prédit que le service compterait environ 12 millions d’abonnés payants d’ici la fin de 2020. Nous ne savons pas si le nombre réel est supérieur ou inférieur à cela. Ce que je sais, c’est que de nombreux amis personnels qui ont testé l’Apple Arcade ont cessé de s’y abonner juste après la fin de la période d’essai.

Depuis 2019, Apple ajoute un nouveau jeu original par semaine à Apple Arcade. Cependant, la stratégie de l’entreprise semble avoir changé après l’annonce de la semaine dernière que des jeux iOS classiques comme Fruit Ninja et Cut the Rope sont de retour sur l’App Store pour les abonnés Apple Arcade. Apple a ajouté plus de 30 jeux à Arcade vendredi, y compris des originaux, des classiques et des remasters.

Il n’a pas fallu longtemps avant que plusieurs personnes fêtent sur les réseaux sociaux pour avoir l’opportunité de jouer à nouveau à ces jeux classiques qui étaient autrefois très populaires parmi les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Personnellement, j’ai passé le week-end à jouer à des jeux Apple Arcade, ce que je n’ai pas fait depuis des mois – même si j’ai un abonnement au bundle Apple One.

Comme l’a dit mon collègue de ., José Adorno, «Apple Arcade est passé d’un flop potentiel à un succès probable.» Plutôt que de tout miser sur des jeux originaux et exclusifs, Apple semble prêt à étendre l’Apple Arcade à d’autres catégories également – et cela pourrait être la clé pour faire de l’Arcade un produit à succès.

Qu’en pensez-vous? Votre opinion sur Apple Arcade s’est-elle améliorée avec l’arrivée des jeux iOS classiques? Faites-nous savoir dans le sondage et également dans la section commentaires:

