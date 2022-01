Sondage : Votre téléphone a-t-il déjà reçu Android 12 ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La mise à jour Android 12 de Google est disponible pour les fabricants de smartphones depuis octobre 2021, ce qui signifie que les entreprises ont eu environ quatre mois pour apporter la mise à jour à leurs téléphones.

La vraie preuve réside cependant dans les déploiements Android 12 des fabricants. Nous souhaitons donc savoir si votre téléphone a reçu Android 12 (que ce soit en pré-installé ou via une mise à jour logicielle). Donnez-nous votre réponse en votant dans le sondage ci-dessous.

Votre téléphone a-t-il déjà reçu Android 12 ?

0 voix

Oui, il a été pré-installé

NaN%

Oui, je l’ai eu via une mise à jour

NaN%

Non, mais il obtiendra la mise à jour

NaN%

Non, il n’a pas reçu Android 12

NaN%

Google et Samsung en particulier ont tous deux été très rapides dans leurs déploiements. Les Pixels plus anciens ont reçu Android 12 le premier jour tandis que la série Pixel 6 a été lancée avec Android 12 en octobre. Pendant ce temps, la série Galaxy S21 l’a reçu un peu plus d’un mois après sa disponibilité, suivie des derniers pliables de la société peu de temps après.

Mon téléphone personnel est toujours bloqué sur Android 10, donc je ne verrai certainement pas Android 12 de si tôt. Mais j’espère que vous avez plus de chance que moi.

commentaires