Sondage : Vous souciez-vous du fait que votre smartphone dispose d’un emplacement pour carte microSD ?

Avec 2022 à l’horizon, il semble toujours y avoir une fracture en matière de stockage. La plupart des meilleurs téléphones Android n’offrent pas de slots microSD comme la série Galaxy S21 et même la série Google Pixel 6. Cependant, il existe encore de nombreux appareils prenant en charge le stockage extensible, en particulier sur le bas de gamme.

Chez Android Central, nous voulons savoir si le stockage extensible est essentiel pour vous lors de l’achat d’un smartphone.

Sondage : Vous souciez-vous de savoir si votre smartphone prend en charge le stockage extensible ?

Avec notre dépendance croissante vis-à-vis du cloud, on pourrait dire que les emplacements pour carte SD pour smartphone vont dans le sens de la prise casque 3,5 mm et se dirigent vers la porte. De plus, davantage de smartphones sont livrés avec 128 Go de stockage interne et plus, ce qui est suffisant pour l’utilisateur moyen.

Cependant, les utilisateurs expérimentés peuvent avoir besoin de plus de stockage et peuvent soit débourser la pâte supplémentaire pour une option de stockage plus élevée, payer pour l’une des meilleures cartes microSD pour les appareils qui la prennent en charge, ou payer pour le stockage en nuage. Et, bien sûr, il y a la question de l’accès. Les services cloud sont souvent soumis aux serveurs qui les exécutent, et les pannes peuvent empêcher les utilisateurs d’accéder à leurs fichiers.

Les cartes SD sont généralement préférées pour les créateurs car elles facilitent un peu le déplacement et l’accès à des fichiers volumineux à partir d’un ordinateur. Des appareils comme le Sony Xperia Pro-I incluent naturellement la prise en charge du stockage extensible.

Commentez ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez si les téléphones doivent toujours inclure la prise en charge microSD.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

déplacer des souvenirs

Ce sont les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter pour Android

Une carte microSD permet de déplacer facilement vos fichiers, photos et musique d’un appareil à l’autre sans avoir à dépendre d’une connexion Wi-Fi stable ou de données coûteuses. Cela aide également si vous aimez charger votre téléphone avec des applications. Ce sont les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter pour un appareil Android.