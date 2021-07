Sondage : Vous vous souciez de Rien ?

Entreprise audio parvenue Rien n’est à quelques jours du lancement de son premier produit. La société lancera ses véritables écouteurs sans fil Ear 1 le 27 juillet, et nous connaissons déjà les prix et certaines fonctionnalités.

Nous nous demandons cependant si les lecteurs d’Android Authority se soucient de l’entreprise et de ses produits. C’est donc le sujet de notre sondage en vedette aujourd’hui. Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous, et laissez un commentaire si vous avez plus à dire.

D’une part, la société a été fondée par l’ancien cofondateur de OnePlus, Carl Pei. OnePlus a livré une proposition unique avec le OnePlus One, popularisant sans doute le segment phare abordable. Nous pouvons donc tout à fait voir les gens s’attendre à des mouvements similaires de la part de Nothing. L’entreprise a également obtenu la marque Essential à la fin de l’année dernière, ajoutant plus de charbons au train de battage médiatique.

D’un autre côté, le premier produit de Nothing est une paire de véritables écouteurs sans fil et c’est un marché massivement inondé en ce moment. Il y a des allusions à un design transparent, mais est-ce vraiment suffisant pour se démarquer du lot ? L’entreprise a également fait du battage publicitaire depuis sa création, mais est-elle allée trop loin ? Donnez-nous votre avis sur votre position avec Rien.