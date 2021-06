Sondage Vox : les électeurs soutiennent la loi PRO et les protections syndicales

La loi sur la protection du droit d’organisation (PRO) semble peu susceptible de réussir au Sénat en raison d’un manque de soutien républicain – mais elle a le soutien de la majorité des électeurs probables, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

La loi, un projet de loi de grande envergure sur les droits du travail, renforcerait les syndicats en dérogeant aux lois de l’État sur le « droit au travail » dirigées par les républicains, qui entravent les capacités des syndicats en permettant aux travailleurs d’adhérer sans payer de cotisations. Cela pénaliserait également les entreprises qui restreignent l’activité syndicale et accorderait aux entrepreneurs indépendants – tels que les chauffeurs pour Uber et Lyft – le droit de s’organiser et de négocier collectivement.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre en mars, avec le soutien de seulement cinq républicains et de tous les démocrates sauf un. Il a le soutien du président Joe Biden et fait partie de son plan américain pour l’emploi. Maintenant, le projet de loi fait face à de longues chances au Sénat, où les 50 démocrates et les 10 républicains, en l’absence d’une réforme de l’obstruction systématique, devraient approuver la législation pour qu’elle soit adoptée.

Comme on pouvait s’y attendre, des dizaines de syndicats – des alliés démocrates traditionnels – se sont rangés en faveur du projet de loi, tandis que des groupes d’entreprises – qui s’alignent généralement sur les républicains – s’y opposent.

Parmi les électeurs probables, cependant, il y a moins de divisions partisanes. L’enquête Vox/DFP – auprès de 1 000 électeurs probables et menée du 4 au 6 juin – a révélé que 40 % des républicains soutiennent la loi PRO, ainsi que 74 % des démocrates et 58 % des indépendants. Dans l’ensemble, le sondage a révélé que le projet de loi a le soutien de 59 pour cent des électeurs probables.

Données pour le progrès

Le sondage a également révélé un fort soutien bipartite aux syndicats du secteur public (couvrant les travailleurs comme les enseignants, les pompiers et les policiers) : 82 % des démocrates, 64 % des indépendants et 54 % des républicains ont déclaré que ceux qui travaillent dans le secteur public devraient pouvoir former et adhérer à des syndicats.

Données pour le progrès

Les personnes interrogées ont également fortement soutenu les remarques pro-syndicales du président Joe Biden : les sondeurs ont spécifiquement posé des questions sur un message vidéo de février dans lequel Biden louait les valeurs de la négociation collective.

“L’Amérique n’a pas été construite par Wall Street, elle a été construite par la classe moyenne, et les syndicats ont construit la classe moyenne”, a déclaré Biden. « Les syndicats mettent le pouvoir entre les mains des travailleurs. Ils égalisent les règles du jeu. Ils vous donnent une voix plus forte, pour votre santé, votre sécurité, des salaires plus élevés, des protections contre la discrimination raciale et le harcèlement sexuel. … Il ne devrait y avoir aucune intimidation, aucune coercition, aucune menace, aucune propagande antisyndicale. Aucun employé ne devrait confronter les travailleurs à propos de leurs préférences syndicales.

Le sondage a révélé que 65% des électeurs probables – dont 60% d’indépendants et 42% de républicains, malgré l’utilisation du nom de Biden dans la question – étaient d’accord avec la citation du président. Seulement 28 pour cent ont désapprouvé.

Données pour le progrès

Il a été constaté que les électeurs probables désapprouvaient de manière significative chacune des cinq techniques courantes antisyndicales utilisées par les entreprises et interrogées dans le sondage. Forcer les travailleurs à assister à des réunions épousant les risques de la syndicalisation sans avoir la possibilité d’entendre des points de vue alternatifs et demander aux superviseurs de dire à leurs employés que la syndicalisation créerait un environnement de travail conflictuel a suscité la plus forte désapprobation – avec 63 % et 60 % des électeurs probables désapprouvant, respectivement.

La loi PRO s’attaque directement à ces stratégies d’entreprise, interdisant de telles réunions d’audience captive et pénalisant les messages et menaces antisyndicaux coercitifs des dirigeants.

Une majorité d’électeurs républicains probables a désapprouvé toutes les tactiques couvertes par le sondage.

Les démocrates et les républicains ont divergé sur le sujet de l’utilité des syndicats et de leur impact sur les entreprises. Lorsqu’on leur a demandé si les syndicats étaient essentiels pour garantir que les travailleurs soient rémunérés équitablement, 74% des démocrates et 54% des indépendants ont répondu qu’ils l’étaient, mais seulement 39% des républicains étaient d’accord. Pendant ce temps, 48% des républicains ont déclaré que les syndicats ajoutent une complexité inutile aux opérations des entreprises, un sentiment partagé par 31% des indépendants et seulement 17% des démocrates.

Données pour le progrès

Dans l’ensemble, le sondage suggère que les opinions des électeurs républicains sur les syndicats sont nuancées, mais aussi que la position du Congrès républicain ne reflète pas l’opinion publique.

Le soutien du public ne s’est pas traduit par un soutien du Congrès

Malgré tout le soutien public bipartite, les républicains du Sénat restent inébranlables dans leur opposition à la loi PRO.

Même des républicains comme le sénateur Marco Rubio (R-FL), qui ont soutenu les récents efforts de syndicalisation des travailleurs d’Amazon en Alabama, affirment qu’une législation comme la PRO Act pousserait les États-Unis à perdre leur position économique mondiale ; et qu’il permet à la politique de gauche d’envahir les lieux de travail.

« Une législation telle que la loi sur la protection du droit d’organisation des démocrates exigerait essentiellement des relations contradictoires entre les travailleurs et la direction », a-t-il écrit dans un éditorial de mars dans USA Today.

Le projet de loi a calé dans la chambre haute sans le soutien public d’aucun républicain du Sénat ; trois démocrates ont hésité à parrainer la législation. C’est devenu un point de friction dans les négociations sur le plan d’infrastructure du président Biden, qui appelle à l’adoption de dispositions favorables au travail incluses dans la loi PRO. Si les démocrates décident de poursuivre les infrastructures de manière bipartite – comme les démocrates centristes sont intéressés à le faire – les républicains pourraient être en mesure d’exclure la loi PRO de tout accord potentiel.

Les détracteurs du projet de loi soutiennent que la loi PRO nuirait aux petites entreprises, augmenterait le chômage, refuserait aux entrepreneurs indépendants la liberté de travailler à leur compte et imposerait des charges indues aux entreprises qui, en vertu de la législation, devraient traiter de nombreux entrepreneurs indépendants actuels comme des employés éligibles. pour les prestations.

Dans un récent éditorial sur la Colline, Mario H. Lopez – le président du Hispanic Leadership Fund, une organisation de défense de la droite – a déclaré que la loi PRO déstabiliserait les entreprises qui emploient des entrepreneurs indépendants.

“La nouvelle norme du travail intentionnellement stricte détruirait les modèles commerciaux d’innombrables entreprises, entraînant des licenciements et des troubles économiques”, a écrit Lopez. “Ce changement réglementaire n’aurait pas seulement un impact sur les entrepreneurs indépendants, ses conséquences se répercuteraient sur tout le paysage des affaires, affectant les employés temporaires, les indépendants et même les travailleurs indépendants.”

Les partisans disent que cette ligne de pensée est une exagération – notant que le statut d’entrepreneur indépendant existerait toujours, mais que sa définition serait simplement rétrécie, dans l’espoir que cela aiderait beaucoup à éviter les erreurs de classification abusives. Le reclassement donnerait également aux pigistes de plus grands droits de négociation collective. En outre, notent-ils, le projet de loi n’affecterait pas les désignations des entrepreneurs de l’État aux fins du statut fiscal ou de l’admissibilité aux prestations.

Et le sondage Vox/DFP a révélé que les électeurs les plus probables ne partagent pas leurs inquiétudes concernant le fait de donner plus de pouvoir de négociation aux pigistes : lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient le reclassement des pigistes même si cela impliquait de payer plus pour les biens et services, 56 % des électeurs probables, y compris 40 % des républicains, 72 % des démocrates et 51 % des indépendants ont dit qu’ils le feraient. Seulement 32 pour cent des électeurs ont déclaré qu’ils seraient opposés à l’idée.

La Chambre de commerce des États-Unis est également fortement opposée à la loi PRO, qualifiant la mesure d'”extrême” et affirmant – de manière trompeuse – que le projet de loi obligerait les individus à payer des cotisations syndicales quelles que soient leurs préférences, une référence à la suppression proposée du droit au travail. lois. En réalité, le projet de loi annulerait la législation de l’État qui permet aux travailleurs d’adhérer gratuitement à des syndicats, affaiblissant effectivement leur pouvoir et donnant plutôt aux syndicats la possibilité d’imposer des cotisations aux membres s’ils le souhaitent.

Mais les représentants syndicaux et leurs alliés démocrates au Congrès défendent la loi PRO comme une mise à jour indispensable des lois du travail de l’ère du New Deal qui ont été régulièrement érodées au fil du temps. Le représentant Bobby Scott (D-VA), le principal parrain de la législation à la Chambre, a fait valoir qu’en atténuant les obstacles à la formation et à l’adhésion à des syndicats, il y aura un meilleur équilibre dans la dynamique employeur-travailleur, car les entreprises pourraient plus facilement être tenu responsable des abus commis sur le lieu de travail. Il considère également que les syndicats renforcés sont essentiels pour combler les écarts salariaux entre les races et les sexes.

“Lorsque les travailleurs ont le pouvoir de s’unir et de former un syndicat, ils bénéficient d’un salaire plus élevé, de meilleurs avantages sociaux et de conditions de travail plus sûres”, a déclaré Scott dans un communiqué de presse de 2020, lorsque la Chambre a adopté pour la première fois la loi PRO. « Les syndicats forts ne profitent pas seulement aux personnes représentées par les syndicats, ils profitent aux travailleurs non syndiqués et aux enfants des membres du syndicat. »

Le sondage de Vox/DFP a révélé qu’une majorité d’électeurs préfèrent la position de Scott à celle de la chambre et d’autres alliés commerciaux. Mais à moins que les sénateurs républicains ne reconsidèrent leurs positions sur le projet de loi – ou à moins que les démocrates du Sénat ne réforment l’obstruction systématique, leur permettant d’adopter une législation avec une simple majorité des voix — le soutien des électeurs à la loi PRO sera bloqué.