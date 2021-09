Sondage : WarioWare : Rassemblez-vous ! Est sorti aujourd’hui sur Switch, l’obtenez-vous ?

in

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez profiter d’un nouveau jeu WarioWare, mais c’est aujourd’hui que la série fait ses débuts sur Switch avec WarioWare : Get It Together !.

Le premier jeu WarioWare depuis Gold sur 3DS, Get It Together ! prend la série dans une direction légèrement nouvelle en permettant à deux joueurs de profiter de ses micro-jeux ensemble pour la première fois. Nous avons vraiment apprécié notre temps avec le jeu lors de la lecture pour examen, mais certains critiques, bien que toujours positifs dans leurs verdicts, n’étaient pas tous aussi impressionnés par certains domaines de son gameplay.

Bien sûr, les micro-jeux ne sont pas pour tout le monde, mais il y a certainement beaucoup de plaisir à s’amuser dans le bon environnement et il sera intéressant de voir à quel point le jeu fonctionne au fil du temps. Pour avoir un premier indicateur à ce sujet, nous avons pensé vous remettre les choses.

Allez-vous acheter le jeu ? Êtes-vous un fan de la série, ou est-ce votre premier essai ? Votez ci-dessous et n’hésitez pas à développer vos réponses dans les commentaires.

