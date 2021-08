Sondage : Zelda : La plus grande question de Skyward Sword HD – Comment prononcez-vous Fi ?

Le mois dernier, la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a une nouvelle fois attisé les flammes sur l’une des plus grandes controverses que la franchise Zelda ait jamais connue. Non, nous ne voulons pas dire les oui et les non des commandes de mouvement par rapport aux boutons, ou les mérites d’un surmonde compartimenté avec des éléments de conception de type donjon par rapport à l’approche du monde ouvert qui viendrait avec Breath of the Wild, ni si vous trouvez des compagnons dans les jeux Zelda, des aides utiles ou des accros irritants.

Non, non, nous parlons de la grande question : comment prononcez-vous ‘Fi’ ?

Oui, le compagnon de Link dans ce remaster HD sur Switch a été modifié pour fournir 72 % d’informations aveuglantes en moins sur votre voyage à travers HD Skyloft et Hyrule, mais la réponse à cette question de prononciation est l’une des rares choses qu’elle ne vous dit pas, dans cette version ou l’original Wii.

un rapide sondage informel autour du bureau de Nintendo Life indique que la majorité d’entre nous se trompe depuis une décennie

Sans doublage pour nous guider, cela reste ouvert à l’interprétation du joueur. Selon Nintendo (donc, canoniquement), il se prononce /faɪ/ – car cela rime avec “haut” ou “ciel” ou “voler”. Autant de mots utiles pour parler de Skyward Sword, en fait.

C’est logique, vraiment. Le morceau « Fi » de « wifi », « hifi » et « science-fiction » rime tous avec « cinq », au moins en anglais. Pourtant, un sondage informel rapide autour du bureau de Nintendo Life indique que la majorité d’entre nous se trompe depuis une décennie – la plupart d’entre nous disent son nom /fiː/, comme dans “pieds” ou la version courte de “Fiona”.

Nous savons déjà ce qui est « vrai », mais nous avons pensé vous demander comment vous prononcez le nom de ce personnage de Zelda à l’esprit vif. Vous trouverez ci-dessous un sondage vous demandant ce que vous dites dans votre tête lorsque cet assistant apparaît avec un conseil utile. Dans l’original Wii, nous nous souvenons d’avoir appelé le compagnon trop informatif une variété de noms colorés que Nintendo n’approuverait pas, en fait, bien que gardons les choses polies ci-dessous, d’accord?

Ce n’est pas la première fois que nous examinons les problèmes de prononciation des nouilles dans les jeux – consultez nos sondages précédents qui examinent divers mots liés au jeu et Pokémon si vous êtes un amoureux de tout ce qui est linguistique.

Allez-vous à contre-courant de Nintendo depuis dix ans ? N’hésitez pas (désolé, alevins) à expliquer dans les commentaires ci-dessous.

